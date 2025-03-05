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Посол у США пояснила, який «лист» від Зеленського мав на увазі Трамп у Конгресі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Посол у США пояснила, який «лист» від Зеленського мав на увазі Трамп у Конгресі
Як відомо, американський лідер Дональд Трамп виступив перед Конгресом США
фото: Reuters

Маркарова: Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що президент Сполучених штатів Дональд Трамп у зверненні до Конгресу, говорячи про «лист» від українського лідера Володимира Зеленського, мав на увазі його допис у соцмережі Х. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маркарової у Facebook.

«В уже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: «Я ціную, що він написав цей лист», – зазначила вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від очільника України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа в Конгресі.

«Я отримав важливого листа від президента Зеленського, що Українаготова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир. Я ціную, що він надіслав цього листа», – сказав він.

Трамп наголосив, що вдячний українській стороні за такий крок.

Як відомо, американський лідер Дональд Трамп виступив перед Конгресом США. Через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну,  а також зауважив, що Росія та Україна мають починати розмовляти. «Главком» зібрав головні тези Трампа про Україну та РФ.

Раінше Зеленський опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

Теги: соцмережі Оксана Маркарова президент Facebook Україна Дональд Трамп росія

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