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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Чому Росія не попала під санкції Трампа?

glavcom.ua
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США і Росія стоять напередодні можливого підписання угоди про «рідкісноземельні метали»

• 1 •

З позитивного. Схоже, що це частина переговорної стратегії Трампа: або ви погоджуєтеся на якийсь формат миру, або будуть введені обіцяні Лендсі Гремом тарифи в 500% на всі товари з країн, які купують російську нафту. Формально, схожа логіка, застосована і щодо Канади та Мексики.

• 2 •

З негативного. США і Росія стоять напередодні можливого підписання угоди про «рідкісноземельні метали», яка передбачатиме не просто входження американського капіталу в російський енерговидобуток, але й створення торгових домів по продажу російських підсанкційних товарів перш за все в ЄС (візит Дмітрієва в Вашингтон якраз про це). Це складний процес, бо вимагає погодження перш за все ЄС. Але тепер, ввівши мита на товари з ЄС, Трамп має люфт для маневру.

• 3•

Я залишаюся при думці, що Путін робитиме все, щоб продовжити війну, але тепер поле для маневру в нього звузилося. Головним переговорним фактором для Путіна залишається саме угода про надра. Його ставка на те, що він буде потрібен, як посередник в переговорах США-Китай різко падає. В нинішній ситуації в нього є опції «або-або» і він, з великою долею імовірності прийме сторону Китаю, як менше із зол персонально для себе (якщо коротко: він хоче продовження війни і він боїться 30% ура-патріотів в поствоєнний період).

• 4 •

Вигідна для нас гра ЄС у те, що ми частина переговорного процесу ЄС-США залишається базовою для України, але поле для маневру також звузилося. Справа в тому, що в ЄС вважали, що поки йде війна, Трамп не піде на мита проти Європи. Зараз буде гра у відміну мит, і тут ми з козиря перетворилися на потужну, але не козирну карту (цю тему будуть підігрівати Угорщина та Словаччина). Але, попри все, це наша головна гра на сьогодні. Ще раз наголошу: ЄС буде вести переговори про мита, безпеку і підтримку України. Вони приречені це робити в найближчі місяці.

• 5 •

Ми маємо мати на увазі можливість війни в Ірані доволі висока. Ця опція існує і вона, багато в чому, потрібна Трампу. Адже швидке переможне бомбардування дозволить закрити будь-які спроби грати в контр санкціі і створювати антиамериканські коаліції. Поки війна в Ірані все ще теоретична опція. Але з її реалізацією, фокус уваги буде переведений від України.

Поки говорити про погіршення чи, тим більше, значне погіршення наших позицій – це від лукавого. Просто ускладнилася гра.

 

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США Дональд Трамп

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