РФ за допомогою Китаю готує масштабні інфраструктурні проєкти у Криму

Загальна сума капіталу оцінюється в $10 млрд

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов ухвалив рішення про залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури в анексованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:

Керченський морський порт (Росія його активно використовує для «сірого» експорту);

інфраструктура озера Донузлав (де розташована база російського військово-морського флоту).

З метою підписання остаточної угоди окупаційна влада Криму планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них – China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), що є однією з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

Загальна сума капіталу оцінюється в $10 млрд.

До слова, агент руху «Атеш» зафіксував, що голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переміщується Сімферополем у супроводі кортежу, до складу якого входить машина з автомобільним комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ). Після нещодавніх успішних операцій Сил оборони України, колаборант Аксьонов висловлює серйозні побоювання щодо можливого удару FPV-дроном, спрямованого на його ліквідацію. Через це його дедалі рідше можна побачити у публічних місцях, а його переміщення стали максимально потайними та швидкими.