Чи стали українці більше пити? Гетманцев пояснив різке збільшення виробництва спирту

«Якщо взяти період з 2021 до 2024 року, то виробництво спирту збільшилося втричі»

Зростання обсягів виробництва алкоголю в Україні пояснюється тим, що бізнес почав працювати легально, а не тим, що люди стали більше пити. Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Безперечно, не стали (українці більше вживати алкоголь, – «Главком»). Якщо взяти період з 2021 до 2024 року, то виробництво спирту збільшилося втричі. Я не знаю, як треба збільшити вживання алкоголю, щоб за зменшення населення та більшій окупації територій, ніж в 2021-му, виробництво зросло аж в кілька разів. Тому справа точно не в збільшенні споживання, а в детінізації», – пояснив нардеп.

Наприкінці 2023 року КМІС за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я провів опитування щодо культури споживання алкоголю в Україні. Опитування показало, що алкоголь споживають 77,4% опитаних: 80,1% чоловіків та 75,2% жінок. Споживання алкоголю найбільш поширене у віковій групі 18-29 років – 86,3%. У віці 30-44 років випивають 80,6% українців, 45-59 років – 80,7%, старше 60 років – 66,5%.

З початком повномасштабного вторгнення частка українців, які зменшили споживання алкоголю, значно перевищила частку тих, хто збільшив. Так, за даними опитування, 21,5% українців стали випивати менше, а 6,8% – взагалі припинили вживати. Ще 5,5% опитаних почали пити більше після початку великої війни, 2,9% повернулися до споживання алкоголю після утримання. У 42% українців на тлі війни нічого не змінилися.

Раніше Данило Гетманцев зауважив, що ринок алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову опинився під загрозою через зростання «тіньового» сегменту. За словами Гетманцева, після успішної боротьби з нелегальним ринком алкоголю та тютюну у 2024 році, коли вдалося вдвічі зменшити «тіньовий» сегмент тютюнового ринку з 25% до 12,6%, спостерігається тривожний відкат.