Вивозили валюту до Євросоюзу під час війни. З’явилися нові деталі у справі Крупи

За даними слідства, протягом 1998-2024 років сукупний дохід Тетяни Крупи та її чоловіка Володимира склав 37,71 млн грн

Антикорупційний суд підрахував кількість готівки, яку перевезла за кордон сім’я підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини

У резонансному кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи з’явилися досі невідомі подробиці. Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру, виявилося, що протягом 2022-2023 років сім’я підозрюваної вивезла з України чималу кількість готівки у валюті.

Зокрема, у ході обшуку правоохоронці знайшли документи про виїзд Тетяни Крупи 23 квітня 2022 року за межі країни. У пункті пропуску «Зосін» (кордон із Польщею) голова МСЕК Хмельниччини зазначила перевезення $51 тис. і 7 тис. євро.

Того ж самого дня чоловік підозрюваної Володимир Крупа при в’їзді до Європейського Союзу задекларував готівки у розмірі $207 тис. Також слідство має інформацію, що 29 травня 2022 року чоловік Крупи у цьому ж пункті пропуску вказав перевезення $300 тис. і 19 тис. євро.

Крім цього, правоохоронці натрапили на декларацію про готівкові кошти Тетяни Крупи, датовану 25 жовтням 2022 року. Зазначається, що підозрювана при в’їзді до Європейського Союзу зазначила наявні кошти на суму $600 тис. Наступного дня, 26 жовтня головлікарка поклала $590 тис. на свій рахунок у польському банку Pekao. Решту $10 тис. Тетяна Крупа внесла до цього ж банку 27 жовтня.

Іще слідство має у розпорядженні документи, з яких випливає: під час війни невістка підозрюваної Катерина Крупа поклала $200,6 тис. на рахунок польського банку Pekao

За даними досудового розслідування, підозрювана має рахунки у банківських установах Австрії. Підтвердженням цьому є чорнові записи щодо зарахування коштів. Крім цього, у 2022 році Тетяна Крупа оформила посвідку на тимчасове проживання в Австрії, термін дії якої закінчився у червні 2024 року.

«Наведені обставини у сукупності дають достатньо підстав для висновку, що за кордоном у Тетяни Крупи та її близьких осіб можуть бути зосереджені значні майнові ресурси, що безумовно є сприятливою обставиною для переховування від органу досудового розслідування та/або суду та облаштуванню її побуту в іншій державі», – такий висновок зробила суддя Вищого антикорупційного суду, яка переглядала арешт підозрюваної.

Окремо у рамках цього кримінального провадження суди зафіксували, що протягом 1998-2024 років сукупний дохід Тетяни Крупи та її чоловіка Володимира склав 37,71 млн грн. А син та невістка підозрюваної протягом 2005-2024 років сукупно отримали дохід в розмірі 41,41 млн грн.

Нагадаємо, що 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрювану, але зменшила розмір застави до 300 млн грн.

28 листопада Вищий антикорупційний суд також залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.