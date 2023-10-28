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Правоохоронці показали першу в Україні вітчизняну машину для розмінування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Правоохоронці показали першу в Україні вітчизняну машину для розмінування
Пункт управління для машини з розмінування
фото: МВС України/Telegram

Техніка проста у виробництві, користуванні, обслуговуванні та ремонті

В Україні презентували першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту до розмінування. Надалі йдеться про серійне виробництво. Про це повідомляє МВС України.

Як зауважують у відомстві, машина, розроблена на Харківщині, отримала сертифікат відповідності. Це дозволяє налагодити її серійне виробництво з метою подальшого використання для розмінування територій.

Правоохоронці показали першу в Україні вітчизняну машину для розмінування фото 1

«Техніка проста у виробництві, користуванні, обслуговуванні та ремонті. Має автоматичний пульт управління, що гарантує безпеку піротехніків під час робіт», – запевняють у МВС.

Першу одиницю техніки надали рятувальникам Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Раніше українці створили дрон-розміновувач. ST1 – автономний дрон для пошуку мін. Він забезпечений котушкою індуктивністю та сенсорами, які дають можливість облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту потужний мікрокомп'ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

Також українці створили наземний робот-камікадзе.

Теги: розмінування Україна війна

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