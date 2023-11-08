Імпортні авто для військових хочуть звільнити від податків: законопроєкт вже у Раді

Автомобілі «живуть» на фронті дуже короткий проміжок часу

Нардепи пропонують тимчасово скасувати ввізне мито, ПДВ та акцизи для імпортних автомобілів, що завозяться для військових. Податки скасують за умови закупівель коштом місцевих бюджетів, йдеться у законопроєктах №10219 та №10220.

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Проект №10219 передбачає скасування ввізного мита, а проект №10220 скасування – податку на додану вартість та акцизного податку. Податки скасовується у разі закупівлі транспортних засобів за рахунок коштів місцевих бюджетів для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі ЗСУ.

Скасування податків буде стосуватися транспортних засобів:

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моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, крім тролейбусів,

автомобілі легкові та інші транспортні засоби, окрім: автомобілів легкових з типом кузова: седан, хетчбек, кабріолет, купе; гоночних автомобілів,

моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм автобурових, автобетономiшалок.

Передбачається, що транспортні засоби мають бути передані отримувачам не пізніше 45 календарних днів з дня завершення митного оформлення. У разі порушення строку або нецільового використання зазначених транспортних засобів платник податку зобов’язаний сплатити суму податку на додану вартість та акцизного податку, що мали бути сплачені при ввезенні.

В пояснювальній записці зазначається, що минулого року для потреб військових ввезли та передали з-за кордону понад 60 тисяч автомобілів. Така передача транспортних засобів на користь військових формувань відбувається зазвичай за участю волонтерів, громадських та благодійних організацій.

Однак, потреба в транспортних засобах не зникає, оскільки середній термін служби автомобілів на фронті дуже короткий – від двох тижнів до двох місяців. Під час інтенсивних боїв автівки часто пошкоджують і відновити їх неможливо, пишуть автори проекту.