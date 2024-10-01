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ЦАХАЛ продовжує завдавати нищівних ударів по Бейруту

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ продовжує завдавати нищівних ударів по Бейруту
ЦАХАЛ завдає удари по Лівану
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ проводить обстріли Лівану та, ймовірно, вже почав наземну операцію

Уранці 30 вересня Ізраїль завдав авіаударів по столиці Лівану – Бейруту, зокрема по району Кола. Наразі, як повідомляє Reuters та CNN, ракетні удари продовжуються.

Ряд ЗМІ повідомив, що внаслідок атаки загинули три лідери «Народного фронту визволення Палестини» (НФВП).

«Зараз ми бомбардуємо стратегічні об'єкти «Хезболли» у Бейруті», заявив представник ЦАХАЛ Авіхай Адраей пров вечірні ракетні удари.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють про атаку ЦАХАЛ на ліванське місто Сидон у передмісті Бейрута.

Це був перший удар по центру Бейруту під час нової ескалації між Ізраїлем та Ліваном. Водночас, Ізраїль продовжує наступальні дії проти угруповань «Хезболла» та НФВП по всій території Лівану. Ліванські сили відступають.

Нагадаємо, раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Ізраїль закликав жителів прикордонних районів південного Лівану до негайної евакуації через близькість до об'єктів угруповання «Хезболла» та через початок наземної операції ЦАХАЛ.

До слова, ліванська армія нібито проводить відступ із позицій, що знаходяться на кордоні з Ізраїлем. Цю непідтверджену інформацію поширюють ряд  ЗМІ, серед яких CNN та Reuters. 

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Теги: Ізраїль армія війна Ліван ракетна атака

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