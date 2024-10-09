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В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території

Наталка Прудка
glavcom.ua
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В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Усі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період
ілюстративне фото

Усі планові технічні роботи на енергоблоках було виконано достроково

9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

«Усі планові технічні роботи на енергоблоках було виконано достроково, включаючи ключовий етап – перезавантаження енергоблоків свіжим ядерним паливом. Завдяки оперативній та професійній роботі наших атомників, ми впевнено пройдемо найскладніший для країни період та забезпечимо світлом і теплом Україну та українців!» – запевнив керівник «Енергоатома» Петро Котін.

Через російські удари цієї весни енергетики змушені були з травня запровадити щоденні довготривалі графіки аварійних відключень споживачів – і промислових, і побутових.

Відбувається це попри те, що через війну споживачі й без того різко скоротили обсяги споживання електроенергії.

Скоріш за все, відключення триватимуть півтора – два роки, адже на відбудову зруйнованих станцій та спорудження величезної кількості об’єктів розподіленої генерації знадобляться роки. Хоча в умовах війни прогнозувати щось – вкрай невдячна справа.

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Теги: опалювальний сезон Енергоатом АЕС

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