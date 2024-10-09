Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини

У Берліні запевнили, що немає причин для занепокоєння через зупинку транзиту російського газу

Уряд Німеччини запевняє, що не хвилюється через рішення України не продовжувати транзит російського газу в Європу. Про це пише видання NTV, посилаючись на заяву німецького Міністерства економіки.

Країна має можливості для підтримки постачання природного газу не лише на південь і схід Німеччини, а й до сусідніх держав, навіть у разі зупинки транзиту через Україну. Це досягається завдяки розгалуженій газотранспортній інфраструктурі, зокрема через підводні газопроводи, які з'єднують Німеччину з іншими країнами.

Ці рішення підкреслюють стратегічну важливість диверсифікації постачання енергії в умовах глобальних криз та загроз, що виникають через геополітичні конфлікти. Залежність від одного джерела постачання може бути небезпечною, тому країна активізує зусилля для зміцнення енергетичної безпеки та забезпечення стабільності постачань для всіх своїх регіонів.

«Німецькі термінали скрапленого природного газу є страховим полісом на випадок нестачі природного газу навіть для європейських країн, які не мають доступу до узбережжя», – йдеться у заяві.

Нагадаємо прем'єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

Як повідомлялося, флагманська платформа ЄС зі спільних закупівель газу покрила лише малу частину потреб блоку. Зазначається, що укладено лише близько 2% контрактів від потенційного попиту.

До слова, уряд Росії очікує зниження доходів від продажу нафти й газу впродовж наступних трьох років. Цьому сприятиме падіння цін на енергоносії та м'якший податковий режим для «Газпрому».