Війна на Близькому Сході: президент Ірану звернувся до Макрона з проханням

Раніше Ізраїль пообіцяв Тегерану зіткнутися «з серйозними наслідками» за масштабну ракетну атаку на країну

Президент Ірану Масуд Пезешкіан під час телефонної розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном закликав Париж вплинути на Ізраїль. Про це повідомляє агентство Mehr.

«Ми закликаємо Францію приєднатися до інших європейських країн у їхніх зусиллях, спрямованих на те, щоб змусити сіоністський режим зупинити геноцид і злочини в Газі та Лівані. Ми позитивно оцінюємо нещодавно ухвалену французьким урядом позицію щодо засудження дій сіоністського режиму в Лівані та заклик припинити постачання зброї Ізраїлю», – сказав іранський президент.

Президент Ірану додав, що Тегеран «вітатиме і підтримуватиме будь-які пропозиції, націлені на створення миру і стабільності в регіоні».

Натомість президент Франції Емманюель Макрон заявив Пезешкіану, що «відповідальністю» Тегерана є сприяння пом’якшенню напруженості на Близькому Сході, де пов’язані з Іраном бойовики «Хезболли» і ХАМАС беруть участь у протистоянні з ізраїльськими силами. Макрон підкреслив «відповідальність Ірану за підтримку загальної деескалації і використання свого впливу в цьому напрямку».

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї для війни в Секторі Гази.

Нагадаємо, «Хезболла» атакувала Ізраїль безпілотниками. Внаслідок чого поранено понад 60 людей.

Як відомо, Ізраїль продовжує активну боротьбу проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) нещодавно знищила масштабний тунель завдовжки 2,5 км, що був частиною підземної мережі ХАМАС. Цей тунель використовувався для переміщення терористів та зброї, з'єднуючи північну і південну частини Гази. Для його руйнування ЦАХАЛ застосував понад 30 тонн вибухівки, завдавши суттєвого удару по логістиці ХАМАС​.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАС за допомогою голоду.