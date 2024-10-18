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Україна та Литва побудують завод із виробництва новітньої вибухівки гексогену

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна та Литва побудують завод із виробництва новітньої вибухівки гексогену
Україна та Литва збудують оборонний завод
фото з відкритих джерел

Україна та Литва продовжують активну оборонну співпрацю 

Міністерство економіки та інновацій Литви уклало угоду про співпрацю з українською компанією для будівництва заводу, який буде виробляти нове покоління вибухових речовин, зокрема RDX (гексоген). Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми активно розвиваємо співпрацю в оборонній сфері з нашим партнером Україною. Новий завод вибухівки в Литві – це чіткий сигнал агресору, що ми не відступимо. Обороноздатність України та Європи зростає і зростатиме, як щодо зброї та боєприпасів, так і передових технологій захисту та безпеки», – зазначила міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте, передає Укрінформ.

За словами її заступниці Еріки Курочкіної, завод нового покоління, який будують українці в Литві, значно сприятиме розвитку оборонного сектору країни. Вона також нагадала, що Литва вже залучила німецького та американського гігантів оборонної промисловості Rheinmetall і Northrop Grumman, які налагодять тут виробництво боєприпасів.

«Новий завод з виробництва вибухівки є одним із кількох запланованих спільних оборонних проєктів – литовці та українці також обговорюють розвиток безпілотників та інших оборонних технологій», – сказала Курочкіна.

Еліяс Чівіліс, генеральний директор Invest in Lithuania, зазначив, що розвиваюча оборонна промисловість Литви, яка активно залучає високі інвестиції, підтверджує позицію країни як важливого гравця в європейській безпековій інфраструктурі.

Пресслужба литовського міністерства підкреслила, що ринок вибухових речовин RDX швидко зростає. Ця речовина має переваги над багатьма сучасними аналогами.

RDX може використовуватися як окремо, так і в комбінації з іншими вибухівками для створення різноманітних видів бомб і мін. Вибухівка на основі RDX широко застосовується в арміях країн НАТО. У 2023 році ринок гексогену оцінювався приблизно в $10 млрд, а до 2028 року, за прогнозами, його обсяг зросте до $13 млрд.

Нагадаємо, Литва узгодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

Раніше повідомлялось, що міжнародні військові навчання «Залізний вовк 2024-II» тривали у Литві впродовж 10 днів. У навчаннях взяли участь, зокрема й Сполучені Штати Америки. 

До слова, Литва почала встановлювати протитанкові загородження у своїх аеропортах. Нещодавно аналогічні перешкоди з'явилися на кордоні з Калінінградською областю Росії.

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Теги: міністр інвестиції ринок військові навчання промисловість завод українці військові Литва вибухівка навчання

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