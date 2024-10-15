Німеччина свідомо блокувала передачу озброєння Ізраїлю – Bild

Попри заяви про підтримку Ізраїлю Берлін свідомо гальмував процес передачі зброї для ЦАХАЛ

Попри заяви Німеччини про підтримку Ізраїлю у його боротьбі проти терористичних атак, країна протягом кількох місяців свідомо блокувала поставки озброєння до Тель-Авіва. Про це повідомляє таблоїд Bild.

За інформацією видання, з березня цього року Німеччина фактично не видала жодного дозволу на експорт зброї до Ізраїлю. Причиною стало те, що під час «таємних зустрічей» Федеральної ради безпеки міністри від партії «зелених», зокрема віцеканцлер Роберт Габек і міністр закордонних справ Анналена Бербок, блокували ці рішення. Вони наполягали на тому, щоб уряд Ізраїлю надав письмові гарантії Німеччині, що зброя не буде використана для вчинення геноциду.

«Їхнє ставлення означало, що Ізраїль місяцями не отримував німецької зброї», – стверджується у статті.

Автор нагадує також перепалку в Бундестазі канцлера ФРН Олаф Шольца, який заявив: «Ми доправляли зброю і будемо доправляти її й надалі», та лідера опозиції блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, який закинув уряду, що видача дозволів на експорт тривала «тижнями й місяцями».

Ізраїль терміново потребував зброю чи запчастини, як-от для танків, гелікоптерів тощо.

Співпраця між Німеччиною та Ізраїлем має глибокі корені, що сягають після Другої світової війни. Основною метою німецької політики щодо Ізраїлю було визнання історичної відповідальності за Голокост та забезпечення безпеки Ізраїлю. Ця співпраця включає військові, економічні та культурні аспекти.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив у середу, що удар Ізраїлю по Ірану у відповідь на його атаку минулого тижня буде «смертоносним, точним і несподіваним».

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року Іран запустив близько 200 балалістичних ракет по території Ізраїлю в рамках операції під кодовою назвою «Справжня обіцянка 2». Це був найбільший обстріл з моменту загострення конфлікту, що стався на фоні ескалації насильства в регіоні. Ізраїльська армія заявила, що більшість ракет були перехоплені, але деякі все ж досягли цілей, викликавши паніку та жертви серед населення.

До слова, пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що завдати удару Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов’язком його країни.