Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Висока ціна боєприпасів, що закуповуються для України: реакція прем'єр-міністра Чехії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Висока ціна боєприпасів, що закуповуються для України: реакція прем'єр-міністра Чехії
Чехія продовжує допомагати Україні, постачаючи боєприпаси
фото із відкритих джерел

Петр Фіала: У рамках чеської ініціативи боєприпаси для України продаються і постачаються за поточними цінами на міжнародному ринку

Боєприпаси, що постачаються Україні в рамках реалізації «чеської ініціативи», купуються за актуальними ринковими цінами. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише Denik N.

За його словами, ці ціни встановлюються відповідно до попиту та пропозиції, і ніхто не може втручатися в цей процес.

За словами Фіали, Чехія та чеські платники податків не платять нічого понад внесок у 866 мільйонів крон. «Чехія ніяк не може визначати ціни, вони в руках конкретних постачальників і держави», – сказав Петр Фіала. «Боєприпаси продаються та постачаються в рамках ініціативи за цінами, що діють на міжнародному ринку. Вони визначаються попитом і пропозицією, ніхто більше їм не заважає і не може цього робити. Це підтверджують наші міжнародні партнери, які прийняли ціни на боєприпаси в рамках нашої ініціативи і підтверджують, що вони відповідають ринковим», – додав він.

Як нагадало видиння, наразі 15 країн долучилися до чеської ініціативи, яка шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах за межами ЄС. Нещодавно в Україну прибула перша партія боєприпасів – близько 50 тис. одиниць. За цією ініціативою Чехія співпрацює переважно з Нідерландами та Данією. Лише Чехія внесла майже 866  мільйонів чеських крон. До кінця року в Україну має бути поставлено 500 тис. боєприпасів.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Чехії теж оперативно відреагували на слова чеського сенатора Лукаша Вагенкнехта, який заявив на засіданні сенатської комісії з нагляду за громадськими фондами, що ціна на боєприпаси завищена на 55,5 млн. євро, і через це їх було закуплено приблизно на 20 тис. штук менше. Вагенкнехт також заявляє, що ціна другої частини постачання боєприпасів в обсязі 80 тис. штук ризикує бути завищеною на 505 млн крон.

Зокрема у оборонному відомстві заявили, що від початку підкреслювалася прозорість ініціативибуло заявлено, що відомство надає громадськості всю можливу інформацію.

Читайте також: У Чехії виник гучний скандал довкола розкрадання допомоги українським біженцям
Теги: міністр Чехія боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час візиту він подякував країні за чітку позицію щодо війни в Україні
Кулеба на ринку в Африці скуштував кукурудзу
6 серпня, 01:41
Естонське МЗС випустило попередження щодо поїздок до Ізраїлю, Ірану та Лівану і просить повністю уникати відвідування цих країн
Уряд Естонії рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до трьох країн
6 серпня, 05:00
Лукашенко вже не вперше передає Путіну боєприпаси і техніку
Білорусь відмовиться від частини воєнної техніки на користь Росії
13 серпня, 19:57
Нардепи викликали міністра енергетики до Ради на тлі низки корупційних скандалів
Міністр енергетики проігнорував запрошення до Ради
21 серпня, 15:19
Естонія прагне взятись за виробництво боєприпасів
Країна-союзниця України сама робитиме боєприпаси: коли запуск
26 серпня, 11:26
Україна може отримати дозвіл на використання ракет Storm Shadow для атак Росії
Лондон намагається переконати союзників дозволити Україні застосовувати Storm Shadow – Times
15 серпня, 10:26
Невшательське озеро, незважаючи на свою красу, забруднене боєприпасами
Швейцарія хоче взятись за масштабне очищення озер від боєприпасів
20 серпня, 17:46
Моді погодився «передавати повідомлення» між Путіним та Зеленським
До Києва прибув прем'єр-міністр Індії Моді
23 серпня, 08:22
Зеленський заявив, що був абсолютно відвертим у розмові з індійським прем’єр-міністром
Індійський план миру: Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Моді
25 серпня, 16:59

Економіка

Висока ціна боєприпасів, що закуповуються для України: реакція прем'єр-міністра Чехії
Висока ціна боєприпасів, що закуповуються для України: реакція прем'єр-міністра Чехії
Економіка Німеччини стрімко котиться вниз – Bloomberg
Економіка Німеччини стрімко котиться вниз – Bloomberg
Естонія знайшла нове джерело доходу на в'язницях
Естонія знайшла нове джерело доходу на в'язницях
Австралійські вчені б'ють на сполох щодо скорочення запасів риби у світі
Австралійські вчені б'ють на сполох щодо скорочення запасів риби у світі
Один із найбільших нафтопереробних заводів РФ втратив половину потужності – Reuters
Один із найбільших нафтопереробних заводів РФ втратив половину потужності – Reuters
Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph
Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
11K
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
7522
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua