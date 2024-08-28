Висока ціна боєприпасів, що закуповуються для України: реакція прем'єр-міністра Чехії

Петр Фіала: У рамках чеської ініціативи боєприпаси для України продаються і постачаються за поточними цінами на міжнародному ринку

Боєприпаси, що постачаються Україні в рамках реалізації «чеської ініціативи», купуються за актуальними ринковими цінами. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише Denik N.

За його словами, ці ціни встановлюються відповідно до попиту та пропозиції, і ніхто не може втручатися в цей процес.

За словами Фіали, Чехія та чеські платники податків не платять нічого понад внесок у 866 мільйонів крон. «Чехія ніяк не може визначати ціни, вони в руках конкретних постачальників і держави», – сказав Петр Фіала. «Боєприпаси продаються та постачаються в рамках ініціативи за цінами, що діють на міжнародному ринку. Вони визначаються попитом і пропозицією, ніхто більше їм не заважає і не може цього робити. Це підтверджують наші міжнародні партнери, які прийняли ціни на боєприпаси в рамках нашої ініціативи і підтверджують, що вони відповідають ринковим», – додав він.

Як нагадало видиння, наразі 15 країн долучилися до чеської ініціативи, яка шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах за межами ЄС. Нещодавно в Україну прибула перша партія боєприпасів – близько 50 тис. одиниць. За цією ініціативою Чехія співпрацює переважно з Нідерландами та Данією. Лише Чехія внесла майже 866 мільйонів чеських крон. До кінця року в Україну має бути поставлено 500 тис. боєприпасів.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Чехії теж оперативно відреагували на слова чеського сенатора Лукаша Вагенкнехта, який заявив на засіданні сенатської комісії з нагляду за громадськими фондами, що ціна на боєприпаси завищена на 55,5 млн. євро, і через це їх було закуплено приблизно на 20 тис. штук менше. Вагенкнехт також заявляє, що ціна другої частини постачання боєприпасів в обсязі 80 тис. штук ризикує бути завищеною на 505 млн крон.

Зокрема у оборонному відомстві заявили, що від початку підкреслювалася прозорість ініціативибуло заявлено, що відомство надає громадськості всю можливу інформацію.