Індійський план миру: Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Моді

Прем’єр-міністр Індії, за словами українського президента, «прагне миру набагато більше, ніж Путін»

Президент України Володимир Зеленський обговорював з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який перебував із візитом у Києві, його пропозиції щодо шляху до миру. Про це він заявив під час пресконференції з представниками індійських ЗМІ в неділю, 25 серпня.

«Ми обговорювали його ідеї... Але ми не готові використовувати наші території як один із варіантів (мирних, – ред.) пропозицій. Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції. Наші цінності, наша свобода і наша демократія – ми не готові цим жертвувати», – наголосив український лідер.

Володимир Зеленський додав, що був абсолютно відвертим у розмові з індійським прем’єр-міністром, який, за його словами, «прагне миру набагато більше, ніж президент Путін».

«Проблема в тому, що Путін не хоче цього (миру, – ред.). Я не знаю, про що вони там говорили з Путіним. Я сказав прем’єр-міністру: дивіться, з ким ви спілкуєтеся, він говорить, що хоче миру і в той же час він атакує лікарню. Він, Путін, щось добре зробив для нас? Ні, він для нас вбивця. Він щось добре зробив для Індії? Цією атакою під час візиту прем’єр-міністра він показав, що або не поважає Індію, або не контролює власні збройні сили», – наголосив український президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Як повідомлялося, офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників.

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Раніше лідери двох держав вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

До слова, зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години.