Міністр енергетики проігнорував запрошення до Ради
Міністр публічно не відреагував на запрошення виступити перед парламентарями
Міністр енергетики Герман Галущенко не прийшов на засідання до Верховної Ради. Зокрема, 21 серпня він мав доповісти нардепам про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Вчора викликали міністра енергетики Галущенка. І де він? А він не прийшов. Тиждень тому затримали його заступника Хейла за підозрою в отриманні хабаря в розмірі пів мільйона доларів. Щойно виступив, щоб Галущенко терміново прийшов в Раду і доповів, що відбувається в міністерстві. Який план дій на зиму? Чи він у нас дуже зайнятий лагодженням дротів?» – написав нардеп.
Міністр публічно не відреагував на запрошення для виступу у парламенті та не пояснював, чому не прийшов.
Варто зазначити, що вчора, 20 серпня, міністр був присутній у Кропивницькому, де відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, рішення викликати міністра в Раду підтримало 270 нардепів. Міністр енергетики Герман Галущенко мав з'явитися на засідання парламенту з доповіддю про роль міністерства у боротьбі з корупцією у енергетичному секторі. Приводом для виклик Галущенка стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з його відомства.
Раніше Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.
До слова, очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни.
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