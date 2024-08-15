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Скандал із закупівлею боєприпасів для України: Міноборони Чехії виправдалось

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скандал із закупівлею боєприпасів для України: Міноборони Чехії виправдалось
Міноборони Чехії заперечує марнотратство під час закупівлі боєприпасів для України
фото із відкритих джерел

Міноборони Чехії заперечує, що чеська ініціатива з купівлі боєприпасів є марнотратною

У Міністерстві оборони Чехії оперативно відреагували на слова чеського сенатора Лукаша Вагенкнехта, який заявив на засіданні сенатської комісії з нагляду за громадськими фондами, що ціна на боєприпаси завищена на 55,5 млн. євро, і через це їх було закуплено приблизно на 20 тис. штук менше. Про це пише České noviny. 

Вагенкнехт також заявляє, що ціна другої частини постачання боєприпасів в обсязі 80 тис. штук ризикує бути завищеною на 505 млн крон. У Міністерстві оборони Чехії прокоментували цю заяву. «Щодо маржі приватних компаній можна лише сказати, що вона відповідає реаліям ринку і точно не відхиляється від усталеної практики. Те, що попередні поставки були завищені, є абсолютно неправдивою інформацією», – заявили в оборонному міністерстві Чехії.

При цьому у відомстві заявили, що від початку підкреслювалася прозорість ініціативи. «Основним елементом цієї прозорості є те, що Чеська Республіка не має повноважень щодо прийняття рішень у цьому процесі. Це лише посередник, який представляє пропозицію країнам-донорам у повністю прозорій формі», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, дарувальники самостійно вирішують, що відповідає їхнім уявленням і чи релевантна цінова пропозиція. «Якби вони запідозрили завищення цін або якісь сумнівні процедури, вони, безперечно, не стали б співпрацювати», – зазначили в Міноборони Чехії.

Крім того, було заявлено, що відомство надає громадськості всю можливу інформацію. «Сенатор стверджує, що дбає про благо України. Однак своїми діями він завдає їй суттєвої шкоди і створює загрозу для постачання боєприпасів. Ми готові все пояснити, але на закритій зустрічі – ми не записуватимемо російських шпигунів», – заявили в міністерстві.

Нагадаємо, ціна боєприпасів, які закуповувалися для України в рамках чеської ініціативи, виявилася завищеною. Про це заявив чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт. За його словами, чеська влада не знає, як купувати за вигіднішими цінами, що призводить до того, що українська армія отримує на десятки тисяч снарядів менше, ніж могла б. Сенатор також наголосив, що інформація контролювалася профільним комітетом парламенту України, який перевіряв її в Міністерстві оборони України. 

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Теги: Міноборони Чехія боєприпаси влада Україна держзакупівлі

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