Головна Країна Політика
search button user button menu button

До Києва прибув прем'єр-міністр Індії Моді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
До Києва прибув прем'єр-міністр Індії Моді
Моді погодився «передавати повідомлення» між Путіним та Зеленським
фото: Олена Дерев'янко/Facebook

Офіційно метою візиту індійського прем'єр-міністра Нарендра Моді до України є зміцнення економічних зв’язків

Сьогодні, 23 серпня до Києва з візитом прибув  прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Відповідне відео опублікувала громадська діячка, вчена Олена Дерев'янко.

«Зустрічаємо Надендру Моді в Києві», – написала Дерев'янко. 

Після прибуття він привітав він привітав індійську діаспору в Україні, яка прибула його вітати.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників. Офіційно метою візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до України є зміцнення економічних зв’язків, а також співпраця в оборонній, науковій та технологічній сферах. Однак експерти вважають, що Україна також намагається використати цей візит, щоб спонукати Індію зайняти більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. 

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України - у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що підтримує мир в Україні, а також повторив заклик до дипломатії для припинення війни.

Відповідну заяву прем’єр зробив під час своєї промови у Варшаві. Моді заявив, що «зараз не епоха війни». За його словами, Індія є «прихильницею постійного миру у цьому регіоні» і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів.

Моді погодився «передавати повідомлення» між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, хоча й не відіграватиме ролі формального посередника.

Читайте також: Мирні переговори у Моді. Прем’єр Індії везе Зеленському пропозиції Путіна? 
Теги: міністр Індія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня
США пояснили важливість візиту прем'єра Індії до України
Вчора, 08:40
Атака Ірану на Ізраїль у квітні 2024 року
Український посол розповів, як Ізраїль готується до ймовірного удару Ірану
20 серпня, 19:41
Банк «Киргизстан» та його інтернет-банкінг MBank є одними з найбільших фінансових організацій у країні
Один із найбільших банків Киргизстану зупинив перекази у рублях на невизначений термін
19 серпня, 16:25
Речниця російського МЗС заперечила інформацію про таємні переговори з Україною
РФ заперечила інформацію про таємні переговори з Україною
18 серпня, 22:52
Індійське посольство закликало пересилитися за межі Брянської, Білгородської та Курської областей
Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох російських регіонів
15 серпня, 10:41
Великій Британії доведеться вдатись до економії
Після виборів бюджет Британії тріщить по швах: озвучено суму дефіциту
7 серпня, 12:33
Пасажирам французької залізниці запропонували безкоштовно обміняти квиток
День відкриття Олімпіади: «масована атака» на залізницю зірвала плани 800 тисяч пасажирів
26 липня, 12:27
Європейці хочуть спростити працевлаштування працівників
«Tinder для робочих місць»: у Німеччині з'явиться нова схема працевлаштування
25 липня, 12:15
Кейр Стармер висловив рішучу підтримку Україні у контексті безпеки та її майбутнього в НАТО
Новий прем'єр Британії підтримав військову допомогу Україні та її вступ до НАТО
25 липня, 04:15

Політика

Зеленський у День Державного прапора звернувся до українців (відео)
Зеленський у День Державного прапора звернувся до українців (відео)
До Києва прибув прем'єр-міністр Індії Моді
До Києва прибув прем'єр-міністр Індії Моді
Росія кинула напризволяще мешканців Курської області – Верещук
Росія кинула напризволяще мешканців Курської області – Верещук
Зеленський про операцію в Курській області: Україна відправляє війну додому
Зеленський про операцію в Курській області: Україна відправляє війну додому
Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики
Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
42K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
34K
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
26K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
24K
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону
20K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)

Новини

Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Сьогодні, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua