Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Країна-союзниця України сама робитиме боєприпаси: коли запуск

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Країна-союзниця України сама робитиме боєприпаси: коли запуск
Естонія прагне взятись за виробництво боєприпасів
фото із відкритих джерел

Естонський уряд має на меті запустити виробництво боєприпасів вже у першій половині наступного року 

Естонія хоче розвивати вітчизняну галузь із виробництва боєприпасів – закупівельний підрозділ Сил оборони країни ECDI (Estonian Centre for Defence Investments) 21 серпня повідомив про тендер, у рамках якого Естонія хоче обрати одного з виробників боєприпасів, що на їхній військові базі відкриє цех – бажаючі взяти участь у проєкті мають надати свої пропозиції по ньому до початку жовтня.

Естонський уряд має на меті запустити виробництво боєприпасів вже у першій половині наступного року – ще минулого року заступник міністра з оборонної політики Туулі Дунетон наголошував в розмові з виданням Defense News на залежності Естонії від постачання боєприпасів від інших виробників.

Відомо, що для виробничих потужностей Естонія виділить свою військову базу Емарі, а точніше 8900 кв. м на ній на строк у п’ять років. Там розташують сім приміщень для зберігання боєприпасів із захисними насипами і необхідним комунікаційним обладнанням. Які саме боєприпаси буде виробляти Естонія наразі не розголошується.

Перший – за участі передусім власної оборонки, коли одне з підприємств естонського ОПК створить спеціалізоване підприємство з виробництва боєприпасів.

Другий – запросити до цього процесу закордонну європейську компанію (пріоритетно приватну), яка буде розвивати необхідні виробничі потужності в країні.

Аналогічні плани з виробництва боєприпасів має й інша країна Балтії – Литва, яка підписала з німецькою оборонною компанією Rheinmetall меморандум про наміри будівництва заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів.

Раніше Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів уп'ятеро з початку повномасштабної війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на пресконференції також заявив, що країна продовжуватиме надавати Україні підтримку та виділяти 0,25% ВВП країни як військову допомогу ЗСУ. Крім того, він зазначив, що необхідно «продовжувати працювати над посиленням санкцій» проти Росії.

Читайте також: Операція в Курській області поставила РФ перед складним вибором – розвідка Естонії
Теги: Естонія військові тендер боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Огляд закупівель столичного метро свідчить: компанія «Автострада» Максима Шкіля отримує найбільші замовлення
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир» Тендерна хроніка
29 липня, 06:00
Спецперевірка дослідила питання організації виконання бойових завдань
Військова служба правопорядку відзвітувала після перевірки 59-ї бригади
26 липня, 17:22
У Куоській області палає нафтобаза «Польова»
Генштаб підтвердив атаку по нафтобазі «Польова» у Курській області РФ
28 липня, 12:40
Еміль Ішкулов
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
29 липня, 19:15
У Липнецьку сьогодні вночі було гаряче
Атака дронів на Липецьк та вибухи в Харкові: головне за ніч
9 серпня, 07:54
Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував скандальні тендери
Ремонт лікарні «Охматдит» та будівництво головного військового цвинтаря: НАБУ перевірить тендери
9 серпня, 18:11
Рада з відновлення є консультативно-дорадчим органом Міністерства охорони здоров'я України, який забезпечує участь громадськості та контроль за виконанням заходів
Відбудова «Охматдиту»: МОЗ затвердив перших учасників спеціальної ради контролю
10 серпня, 10:06
У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра
Україна перерізала ключові мости в Курській області: як це змінить розвиток подій
18 серпня, 18:44
Згідно з аналізом, щонайменше 247 військових РФ потрапили в полон у Курській області
Іноземні журналісти підрахували, скількох росіян вдалося взяти в полон на Курщині
Вчора, 19:56

HiTech

Країна-союзниця України сама робитиме боєприпаси: коли запуск
Країна-союзниця України сама робитиме боєприпаси: коли запуск
Їжа без сільського господарства: фінський стартап обіцяє здивувати своїм продуктом
Їжа без сільського господарства: фінський стартап обіцяє здивувати своїм продуктом
У мережі з'явилася демо-версія гри про російську облогу Маріуполя
У мережі з'явилася демо-версія гри про російську облогу Маріуполя
У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків
У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків
«Це буде вау»: Федоров анонсував презентацію нової послуги в «Дії»
«Це буде вау»: Федоров анонсував презентацію нової послуги в «Дії»
Зеленський показав українські розробки, які успішно знищують окупантів
Зеленський показав українські розробки, які успішно знищують окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6255
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
5623
У Росії злетіли 11 бортів Ту-95МС – Повітряні сили

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua