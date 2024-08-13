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Білорусь відмовиться від частини воєнної техніки на користь Росії

Інна Никифорова
glavcom.ua
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Білорусь відмовиться від частини воєнної техніки на користь Росії
Лукашенко вже не вперше передає Путіну боєприпаси і техніку
фото: Associated Press

У зв’язку з великими втратами російська сторона звернулася за допомогою до Білорусі з проханням надати їм бойову техніку

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав передати частину військової техніки, що на балансі його країни для підтримки збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляють «БелНовости» з посиланням на джерело у Міністерстві оборони республіки.

У Росії виникли складнощі з технічними і транспортними засобами, а також боєприпасами, тому російська сторона звернулась до Білорусії з проханням надати їм додаткові засоби для воєнних потреб.

Як повідомляється у виданні, Лукашенко вже не вперше передає російській стороні боєприпаси і техніку, але є деякий нюанс.

У 2022 році військові боєприпаси, техніка і артилерійська зброя надавалися із запасів, які зберігалися на складах, а зараз Лукашенко може віддавати лише техніку з діючих підрозділів, тим самим лишаючи свою армію ні з чим.

Це свідчить про те, що арсенали зброї і техніки наразі спустошені, але Білорусь все ж таки продовжує відкликатися на запити Москви.

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Теги: Білорусь зброя Олександр Лукашенко військові боєприпаси танки

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