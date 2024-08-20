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Швейцарія хоче взятись за масштабне очищення озер від боєприпасів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швейцарія хоче взятись за масштабне очищення озер від боєприпасів
Невшательське озеро, незважаючи на свою красу, забруднене боєприпасами
фото із відкритих джерел

Швейцарія пропонує грошову винагороду за ідеї з вилучення боєприпасів з озер

Міністерство оборони Швейцарії пропонує 50 тисяч франків (понад $57 тис. ) за найкращу ідею щодо очищення місцевих озер від боєприпасів. Про це пише ВВС.

«Роками швейцарські військові використовували озера як звалища для старих боєприпасів, вважаючи, що їх там можна безпечно утилізувати. Тільки в озері Люцерн є приблизно 3300 тонн боєприпасів і 4500 тонн у водах Невшателя, які швейцарська авіація використовувала для бомбардувань до 2021 року» – йдеться у статті.

Деякі боєприпаси розташовані на глибині від 150 до 220 метрів, але інші, як в озері Невшатель, всього на шість-сім метрів нижче поверхні.

Тепер швейцарське оборонне відомство пропонує грошову винагороду за найкращу ідею, як їх витягти. Три найкращі ідеї щодо безпечного та екологічного способу вилучення боєприпасів розділять між собою призовий фонд – але очікується, що операція з порятунку коштуватиме мільярди.

Оцінка можливих методів утилізації, проведена у 2005 році, показала, що всі запропоновані рішення щодо вилучення боєприпасів становлять серйозні ризики для чутливих екосистем озер.

Швейцарський геолог Маркос Бусер, який консультував уряд з цієї теми каже, що боєприпаси створюють два ризики. По-перше, незважаючи на те, що він під водою, все одно існує ризик вибуху, оскільки в багатьох випадках «армія не знімала запали перед тим, як скинути боєприпаси». Крім того, є забруднення води та ґрунту – існує реальна ймовірність того, що високотоксичний тротил може забруднити воду озера та осад.

Уряд Швейцарії визнає, що такі фактори, як погана видимість, магнітне залізо та вага окремих боєприпасів, «є серйозною проблемою для екологічно чистого вилучення боєприпасів».

Нагадаємо, cтічні води стали новою нагальною проблемою Європи, оскільки зміна у кліматі, ймовірно, призведе до раптових повеней та перевантаження каналізаційних систем. У багатьох європейських містах, наприклад, у бельгійському Генті, багатовікову інфраструктуру не очищали від великої кількості побутових та виробничих відходів. Зазначається, що бурхливий суспільний резонанс викликали розливи стічних вод у Великій Британії.

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Теги: Швейцарія гроші військові боєприпаси

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