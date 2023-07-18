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Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення «зернової угоди»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення «зернової угоди»
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Президент України заявив, що Росія поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під час якої обговорювалися питання відновлення продовольчої безпеки та постачання продовольства шляхами у Чорному морі. Про це президент повідомив у Telegram.

«Говорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Тематика очевидна – це чергова російська спроба зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку»,– написав глава держави.

Він зазначив, що держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту.

Також Зеленський назвав країни Африки та Азії, де спостерігається найбільш критична ситуація: це Сомалі, Ефіопія, Південний Судан та Ємен.

Очільник України повідомив, що чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти і також зазначив, що домовився з Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

Як повідомлялося, Захід  засуджує рішення Росії вийти із «зернової угоди» та закликає керівництво країни-агресорки переглянути свою позицію. 

Також міністр іноземних справ Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із «зернової угоди»

 

Теги: росія Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш ООН

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