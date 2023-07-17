Росія припиняє участь у «зерновій угоді»: реакція ЄС

Голова Єврокомісії наголосила, що ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу

Урсула фон дер Ляєн: «Я рішуче засуджую цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи»

Захід засуджує рішення Росії вийти із «зернової угоди» та закликає керівництво країни-агресорки переглянути свою позицію. Про це написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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«Я рішуче засуджую цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля ООН та Туреччини», - зазначила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії наголосила, що ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу.

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Фон дер Ляєн додала, що Євросоюз продовжить вивозити агропродовольчу продукцію з України на світові ринки «маршрутами солідарності».

Нагадаємо, Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.