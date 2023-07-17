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Росія припиняє участь у «зерновій угоді»: реакція ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія припиняє участь у «зерновій угоді»: реакція ЄС
Голова Єврокомісії наголосила, що ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу
фото з відкритих джерел

Урсула фон дер Ляєн: «Я рішуче засуджую цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи»

Захід  засуджує рішення Росії вийти із «зернової угоди» та закликає керівництво країни-агресорки переглянути свою позицію. Про це написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Я рішуче засуджую цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи, незважаючи на зусилля ООН та Туреччини», - зазначила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії наголосила, що ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу.

Фон дер Ляєн додала, що Євросоюз продовжить вивозити агропродовольчу продукцію з України на світові ринки «маршрутами солідарності».

Нагадаємо, Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

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Теги: росія населення зерно Урсула фон дер Ляєн

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