Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сховався за царським троном: карикатура на Путіна у The Times

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сховався за царським троном: карикатура на Путіна у The Times
Президент країни-агресорки обожнює великого царя, але не має жодного його стратегічного прагматизму чи бажання налагоджувати зв’язки із Заходом
зображення: The Times

Світові ЗМІ висміюють російського диктатора

Новина про військовий заколот ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, найманці якого через Ростов-на-Дону рушили з «маршем справедливості» на Москву, стала головною сенсацією світових ЗМІ, які вибухнули яскравими карикатурами на «революцію» в Росії.

Так, сьогодні, 27 червня, британське видання The Times опублікувало карикатуру на президента Росії Володимира Путіна. На сатиричному зображенні російський диктатор із головою свині ховається за довгим столом та царським троном.

Сховався за царським троном: карикатура на Путіна у The Times фото 1

Шарж розмістили на головній сторінці сайту й додали його як ілюстрацію до матеріалу про те, що Путін – повна протилежність Петру Великому, із яким він себе часто порівнює. The Times зауважило, що російський президент обожнює великого царя, але не має жодного його стратегічного прагматизму чи бажання налагоджувати зв’язки із Заходом.

Подібно до того, як Петро «повернув» справжню російську територію, так самовдоволено заявив Путін, що «наша власна доля – відвойовувати та зміцнювати».

«Як такий пристрасний учень незмінних уроків історії, Путін зараз, можливо, розмірковує про дивовижну подібність між суботнім повстанням «Вагнера» та повстанням Булавіна проти Петра Великого в 1707 році через спроби згорнути автономію. Булавін був місцевим правителем Бахмута, того самого міста, яке нещодавно нарешті захопили Пригожин та його найманці», – йдеться у матеріалі.

Крім того, учора в The Times опублікували карикатуру під назвою «переполох у курятнику» про Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який начебто врегулював заколот і домовився з Пригожиним.

Сховався за царським троном: карикатура на Путіна у The Times фото 2

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Читайте також:
Теги: росія ЗМІ путін диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські прикордонники зганьбилися на весь світ
ЗСУ зруйнували міфологію про російських прикордонників
28 травня, 15:17
Маргарита Симоньян
Як пропагандистка Симоньян увімкнула задню і що з того вийшло
8 червня, 13:30
За добу захисники знищили 20 іранських дронів Shahed-131/136
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
З гострою критикою Слава зіштовхується далеко не вперше
Слава Камінська нарвалася на хейт, захищаючи російську мову
14 червня, 13:07
Підпис ексвласника «Челсі» Абрамовича потрібний, щоб 2,3 млрд фунтів були надіслані Україні
Абрамович хоче, щоб гроші з продажу «Челсі» розподілили між Україною та Росією
18 червня, 12:58
Ганна Маляр
Навіщо РФ оголосила в розшук Залужного й Сирського? Міноборони розкрило задум
31 травня, 04:14
Станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня
Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Харківській області: деталі
5 червня, 22:54
Активи Росії можуть бути використані владою Естонії
Естонія ухвалила нове рішення щодо використання активів Росії
16 червня, 11:40
Командир полку Калиновського звернувся до білорусів
«Чекайте на наш сигнал»: полк Калиновського звернувся до білорусів
24 червня, 17:55

Соціум

Сховався за царським троном: карикатура на Путіна у The Times
Сховався за царським троном: карикатура на Путіна у The Times
«Вагнерівці» знищили рідкісний російський літак: Ігнат пояснив, чим він особливий
«Вагнерівці» знищили рідкісний російський літак: Ігнат пояснив, чим він особливий
Пожежа в ОАЕ: горів гігантський 36-поверховий хмарочос (фото та відео)
Пожежа в ОАЕ: горів гігантський 36-поверховий хмарочос (фото та відео)
Літак Пригожина прибув до Білорусі
Літак Пригожина прибув до Білорусі
Перевозили в бананах. У Нідерландах виявлено наркотики на сотні мільйонів євро
Перевозили в бананах. У Нідерландах виявлено наркотики на сотні мільйонів євро
Росіянин не поладнав із сусідами: у хід пішли вогнемет і гарпун (відео)
Росіянин не поладнав із сусідами: у хід пішли вогнемет і гарпун (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
50K
Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
34K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
34K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
25K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні
24K
Очолив завод у 28 років: що відомо про ймовірного керівника «Укроборонпрому» Сметаніна

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту