Сховався за царським троном: карикатура на Путіна у The Times

Президент країни-агресорки обожнює великого царя, але не має жодного його стратегічного прагматизму чи бажання налагоджувати зв’язки із Заходом

Світові ЗМІ висміюють російського диктатора

Новина про військовий заколот ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, найманці якого через Ростов-на-Дону рушили з «маршем справедливості» на Москву, стала головною сенсацією світових ЗМІ, які вибухнули яскравими карикатурами на «революцію» в Росії.

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Так, сьогодні, 27 червня, британське видання The Times опублікувало карикатуру на президента Росії Володимира Путіна. На сатиричному зображенні російський диктатор із головою свині ховається за довгим столом та царським троном.

Шарж розмістили на головній сторінці сайту й додали його як ілюстрацію до матеріалу про те, що Путін – повна протилежність Петру Великому, із яким він себе часто порівнює. The Times зауважило, що російський президент обожнює великого царя, але не має жодного його стратегічного прагматизму чи бажання налагоджувати зв’язки із Заходом.

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Подібно до того, як Петро «повернув» справжню російську територію, так самовдоволено заявив Путін, що «наша власна доля – відвойовувати та зміцнювати».

«Як такий пристрасний учень незмінних уроків історії, Путін зараз, можливо, розмірковує про дивовижну подібність між суботнім повстанням «Вагнера» та повстанням Булавіна проти Петра Великого в 1707 році через спроби згорнути автономію. Булавін був місцевим правителем Бахмута, того самого міста, яке нещодавно нарешті захопили Пригожин та його найманці», – йдеться у матеріалі.

Крім того, учора в The Times опублікували карикатуру під назвою «переполох у курятнику» про Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який начебто врегулював заколот і домовився з Пригожиним.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

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Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.