Росія заявила про вихід із «зернової угоди»: Кулеба проводить термінові консультації з ООН

Консультації відбуваються на доручення президента Зеленського

Сьогодні, 17 липня, міністр іноземних справ Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із «зернової угоди». Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу Росії із «зернової угоди», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбувається на доручення президента України Володимира Зеленського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Також Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

Як повідомлялося, Захід засуджує рішення Росії вийти із «зернової угоди» та закликає керівництво країни-агресорки переглянути свою позицію.

Читайте також: Зернова угода» не закінчена? Ердоган заявив, що готовий переконати Путіна