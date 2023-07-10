Ранок у Санкт-Петербурзі почався з масштабної пожежі (відео)
Вогонь у виробничо-складській будівлі швидко поширюється
У російському Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа у складській будівлі. Про це повідомляє МЧС РФ.
Горить виробничо-складська будівля в Калінінському районі. Високе пожежне завантаження сприяє швидкому поширенню вогню.
За попередніми даними, вогонь поширився на 3,5 тис. кв. м.
З палаючої будівлі евакуйовано 7 людей.
До ліквідації залучено 110 осіб та 27 одиниць техніки. Проводиться нарощування угруповання.
Як повідомлялося, 7 липня у Самарській області Росії стався вибух на заводі «Промсинтез», який є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у РФ.
20 червня на Тамбовському пороховому заводі в Росії стався вибух. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа.
19 червня на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві сталася пожежа. За попередніми даними, там спалахнув дах цеху, що знаходиться на реконструкції. Загорілося 100 квадратів покрівлі. Пожежі присвоїли 1 ранг складності.
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