Ранок у Санкт-Петербурзі почався з масштабної пожежі (відео)

Вогонь поширився на площу близько 3,5 тис. кв. м

Вогонь у виробничо-складській будівлі швидко поширюється

У російському Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа у складській будівлі. Про це повідомляє МЧС РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Горить виробничо-складська будівля в Калінінському районі. Високе пожежне завантаження сприяє швидкому поширенню вогню.

За попередніми даними, вогонь поширився на 3,5 тис. кв. м.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З палаючої будівлі евакуйовано 7 людей.

До ліквідації залучено 110 осіб та 27 одиниць техніки. Проводиться нарощування угруповання.

Як повідомлялося, 7 липня у Самарській області Росії стався вибух на заводі «Промсинтез», який є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

20 червня на Тамбовському пороховому заводі в Росії стався вибух. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа.

19 червня на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві сталася пожежа. За попередніми даними, там спалахнув дах цеху, що знаходиться на реконструкції. Загорілося 100 квадратів покрівлі. Пожежі присвоїли 1 ранг складності.