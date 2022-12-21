Візит Зеленського до США стане важливим знаком: деталі від Офісу президента

Банкова каже: особиста зустріч лідерів – сигнал для Кремля

Президент Володимир Зеленський вирушив з візитом до Сполучених Штатів Америки. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні. Про це пише The Guardian.

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Візит президента спростує спроби Росії поширити фейки про те, що нібито відносини між Америкою та Україною «охолоджуються».

Також під час зустрічі Зеленського з його американським колегою Джо Байденом дасть можливість напряму пояснити реальну ситуацію в Україні та розповісти, яка саме зброя потрібна нашим героям, аби надалі боротися з російською агресією.

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«По-перше, як сам візит, так і рівень запланованих зустрічей однозначно свідчать про високий ступінь довіри між країнами. По-друге, це остаточно ставить хрест на спробах російської сторони... довести нібито зростаюче охолодження в наших двосторонніх відносинах. Це, звичайно, навіть близько не відповідає дійсності. Сполучені Штати однозначно підтримують Україну», – заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що візит президента активізує і оптимізує ключові напрямки військового співробітництва. Це, зі свого боку, мобілізує двопартійну політичну підтримку і більш чітко змалює картину майбутнього, якщо війна не буде закінчена правильно.

Нагадаємо, Білий дім підтвердив, що президент України Володимир Зеленський 21 грудня прибуде з одноденним візитом до США. Він проведе переговори з американським президентом Джозефом Байденом, виступить на пресконференції та на спільному засіданні двох палат Конгресу США і потім повернеться до України.

Як прогнозує видання Politico, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.