Візит Зеленського до США стане важливим знаком: деталі від Офісу президента
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Президент Володимир Зеленський вирушив з візитом до Сполучених Штатів Америки. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні. Про це пише The Guardian.
Візит президента спростує спроби Росії поширити фейки про те, що нібито відносини між Америкою та Україною «охолоджуються».
Також під час зустрічі Зеленського з його американським колегою Джо Байденом дасть можливість напряму пояснити реальну ситуацію в Україні та розповісти, яка саме зброя потрібна нашим героям, аби надалі боротися з російською агресією.
«По-перше, як сам візит, так і рівень запланованих зустрічей однозначно свідчать про високий ступінь довіри між країнами. По-друге, це остаточно ставить хрест на спробах російської сторони... довести нібито зростаюче охолодження в наших двосторонніх відносинах. Це, звичайно, навіть близько не відповідає дійсності. Сполучені Штати однозначно підтримують Україну», – заявив Подоляк.
Радник голови Офісу президента додав, що візит президента активізує і оптимізує ключові напрямки військового співробітництва. Це, зі свого боку, мобілізує двопартійну політичну підтримку і більш чітко змалює картину майбутнього, якщо війна не буде закінчена правильно.
Нагадаємо, Білий дім підтвердив, що президент України Володимир Зеленський 21 грудня прибуде з одноденним візитом до США. Він проведе переговори з американським президентом Джозефом Байденом, виступить на пресконференції та на спільному засіданні двох палат Конгресу США і потім повернеться до України.
Як прогнозує видання Politico, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.
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