Трамп хоче повʼязати угоду про рідкоземи зі швидким припиненням вогню – Bloomberg

Президент США готовий підписати угоду, якщо глава України погодиться на припинення вогню та переговорів з Росією

Президент США Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, Трамп готовий фіналізувати угоду щодо природних ресурсів за умови, що президент України Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню та переговорів з Москвою.

Bloomberg пише, що дані додаткові умови є основною причиною, чому угоду досі не було підписано. Зазначається, що угода про корисні копалини є важливим компонентом і кроком до плану президента США про завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та України продовжують вести переговори щодо підписання угоди про корисні копалини.

Також зазначалося, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами, щоб почати роботу на прагматичній основі. Глава українського уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українською делегацією.