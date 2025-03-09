Офіцери Секретної служби США стріляли в озброєного чоловіка біля Білого дому

Невідомий розмахував зброєю, коли до нього підійшли силовики

Співробітники Секретної служби США опівночі 9 березня відкрили вогонь по озброєному чоловікові біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прессекретаря Секретної служби США Ентоні Гульєльмі.

Невідомий розмахував зброєю, коли до нього підійшли силовики. Чоловік зазнав вогнепальних поранень, його госпіталізували. Мотиви його дій встановлюють.

У Секретній службі додали, що від місцевої поліції отримали дані про «суїцидальну особу», яка могла приїхати до Вашингтона з Індіани.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що протестувальники, які кричали «Слава Україні» налякали його 3-річну доньку.

До слова, Венс закликав американців українського походження усвідомити США як «свою» країну та дбати про американські інтереси.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що існування України нібито залежить лише від американської підтримки, а з боку президента України Володимира Зеленського було «нерозумно» висловлювати образи на адресу Дональда Трампа.