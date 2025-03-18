Трамп закликав нелегальних мігрантів «самодепортуватись»

Трамп розрекламував мігрантам додаток для самодепортації

Президент США Дональд Трамп закликав нелегальних мігрантів добровільно залишити країну, використовуючи програму CBP Home. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Axios.

«Люди, які перебувають у нашій країні нелегально, можуть або депортуватись самі, або бути депортованими примусово, що не дуже приємно», – сказав Трамп.

За його словами, адміністрація попереднього президента США Джо Байдена використала додаток CBP One, «щоб понад мільйон іноземців нелегально потрапили до США».

«Тепер моя адміністрація запускає додаток CBP Home, щоб нелегали могли легко та добровільно залишити країну прямо зараз», – зазначив він.

Він зазначив, що якщо нелегали не зареєструються і не «самодепортуються» через цей додаток, то їх депортує влада, після чого вони вже не зможуть легально повернутися до США.

До слова, президент США Дональд Трамп має намір використати закон XVIII століття, щоб прискорити реалізацію своєї передвиборчої обіцянки щодо масової депортації мігрантів. Адміністрація Трампа стикається з труднощами у виконанні цих заходів через брак ресурсів та дипломатичні перепони.

Раніше понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі.

Нагадаємо, чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.