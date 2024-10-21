Албанські правоохоронці заарештували колишнього президента країни

Мету арештували правоохоронці, коли він був за кермом авто

Мета обіймав посади прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, спікера парламенту та президента Албанії

Колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це повідомляє Express.

Арешт здійснили на в’їзді у Тирану на підставі ордера на арешт Спеціального суду за запитом Спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK). Мету арештували, коли він був за кермом авто.

Колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей фото: Express

Ілір Мета перебуває під слідством протягом кількох місяців, звинувачення пов’язані з лобістським контрактом у Сполучених Штатах Америки та підозрою у відмиванні грошей. Підозри щодо нього також включають звинувачення в незаконних витратах, включно з косметичними втручаннями за кордоном членами його сім'ї.

У минулому Мета обіймав найважливіші посади в албанській державі, включаючи пости прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, спікера парламенту та президента у 2017-2022 роках.

Генеральний секретар Партії свободи Теді Блуші назвав арешт Мети «злочинним викраденням».

Відносини Мети зі спецпрокуратурою SPAK є напруженими. Мета мав публічну сутичку з головою SPAK Алтіном Думаном. Він звинувачував структуру в політичних маніпуляціях і виконанні наказів чинного прем'єр-міністра Еді Рами.

До слова, влада Російської Федерації проводить репресії проти чиновників за звинуваченням у корупції. Окрім Міністерства оборони, вона торкнулася й інших російських силових відомств.