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Албанські правоохоронці заарештували колишнього президента країни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Албанські правоохоронці заарештували колишнього президента країни
Мету арештували правоохоронці, коли він був за кермом авто
фото з відкритих джерел

Мета обіймав посади прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, спікера парламенту та президента Албанії

Колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей. Про це повідомляє Express.

Арешт здійснили на в’їзді у Тирану на підставі ордера на арешт Спеціального суду за запитом Спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK). Мету арештували, коли він був за кермом авто.

Колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей
Колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей
фото: Express

Ілір Мета перебуває під слідством протягом кількох місяців, звинувачення пов’язані з лобістським контрактом у Сполучених Штатах Америки та підозрою у відмиванні грошей. Підозри щодо нього також включають звинувачення в незаконних витратах, включно з косметичними втручаннями за кордоном членами його сім'ї.

У минулому Мета обіймав найважливіші посади в албанській державі, включаючи пости прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, спікера парламенту та президента у 2017-2022 роках. 

Генеральний секретар Партії свободи Теді Блуші назвав арешт Мети «злочинним викраденням».

Відносини Мети зі спецпрокуратурою SPAK є напруженими. Мета мав публічну сутичку з головою SPAK Алтіном Думаном. Він звинувачував структуру в політичних маніпуляціях і виконанні наказів чинного прем'єр-міністра Еді Рами.

До слова, влада Російської Федерації проводить репресії проти чиновників за звинуваченням у корупції. Окрім Міністерства оборони, вона торкнулася й інших російських силових відомств.

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Теги: Албанія президент арешт корупція

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