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У Борисполі на пустирі знайдено багато пакунків з ліками (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Борисполі на пустирі знайдено багато пакунків з ліками (фото)
Ліки запаковані у паперові коробки та у пластикові пакети різного гатунку
фото: пресслужба поліції

Триває документування події, після чого буде надано правову кваліфікацію

На пустирі в Борисполі Київської області було виявлено велику кількість фармацевтичних препаратів. Про це повідомляє пресслужба поліція регіону.

Наразі правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять першочергові слідчі дії. Поліцейські проводять огляд медикаментів, а також з'ясовують їхнє походження. Триває документування події, після чого буде надано правову кваліфікацію. 

У Борисполі на пустирі знайдено багато пакунків з ліками (фото) фото 1

На оприлюднених фото видно, що ліки запаковані у паперові коробки та у пластикові пакети різного гатунку. Крім того, над пакетами зі знайденими медпрепаратами видно щось, схоже на намети для затінку. 

У Борисполі на пустирі знайдено багато пакунків з ліками (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що волонтери отримали медикаменти, на які був накладений арешт. За ухвалою суду рожищенським волонтерам передали медикаменти, на які тривалий час був накладений арешт. Поки допомога лежала на складі, майже все зіпсувалося й перетворилося на сміття.

Серед речей – медикаменти від різних хвороб, знеболювальне, дороговартісне обладнання для контролю рівня цукру та введення інсуліну, бандажі для поранених, інші медичні вироби.

 

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Теги: арешт поліція ліки медик

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