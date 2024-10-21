Росія посилила репресії проти чиновників-корупціонерів – британська розвідка

Колишній заступник міністра оборони Тимур Іванов, якого було викрито на розкраданні коштів в особливо великих розмірах

Раніше російські ЗМІ повідомляли про чимало корупційних випадків в Міністерстві оборони РФ

Влада Російської Федерації проводить репресії проти чиновників за звинуваченням у корупції. Окрім Міністерства оборони, вона торкнулася й інших російських силових відомств. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, 7 жовтня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що прокуратура висунула додаткові звинувачення проти колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова.

Одна зі справ стосується розкрадання 200 млн рублів (близько $2 млн) під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час війни. Друга – розкрадання 3 млрд рублів (близько $200 млн) із банку «Інтеркоммерц» при купівлі іноземної валюти.

За даними британської розвідки, звинувачення продовжують накопичуватись проти колишніх високопоставлених російських військових чиновників. Це відбувається в рамках найбільшого переслідування високопосадовців нижче за рівень виконавчої влади або уряду.

Російські ЗМІ також повідомляють, що вісім чиновників, які мають генеральські звання, було звільнено з таких відомств, як Слідчий комітет, Міністерство з надзвичайних ситуацій та Федеральна служба виконання покарань. Незалежні російські ЗМІ припускають, що це пов'язано з обвинуваченнями в корупції.

«Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор», – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

Також у Росії було затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.