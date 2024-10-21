Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія посилила репресії проти чиновників-корупціонерів – британська розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія посилила репресії проти чиновників-корупціонерів – британська розвідка
Колишній заступник міністра оборони Тимур Іванов, якого було викрито на розкраданні коштів в особливо великих розмірах
фото з відкритих джерел

Раніше російські ЗМІ повідомляли про чимало корупційних випадків в Міністерстві оборони РФ

Влада Російської Федерації проводить репресії проти чиновників за звинуваченням у корупції. Окрім Міністерства оборони, вона торкнулася й інших російських силових відомств. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, 7 жовтня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що прокуратура висунула додаткові звинувачення проти колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова.

Одна зі справ стосується розкрадання 200 млн рублів (близько $2 млн) під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час війни. Друга – розкрадання 3 млрд рублів (близько $200 млн) із банку «Інтеркоммерц» при купівлі іноземної валюти.

За даними британської розвідки, звинувачення продовжують накопичуватись проти колишніх високопоставлених російських військових чиновників. Це відбувається в рамках найбільшого переслідування високопосадовців нижче за рівень виконавчої влади або уряду.

Російські ЗМІ також повідомляють, що вісім чиновників, які мають генеральські звання, було звільнено з таких відомств, як Слідчий комітет, Міністерство з надзвичайних ситуацій та Федеральна служба виконання покарань. Незалежні російські ЗМІ припускають, що це пов'язано з обвинуваченнями в корупції.

«Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор», – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

Також у Росії було затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.

Читайте також:

Теги: корупція росія Міноборони РФ британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У липні 2022 року суд визнав Пушкарьова винним у кримінальній справі про зловживання посадовими повноваженнями
Засуджений на 15 років ексмер Владивостока поїде на війну в Україну
Вчора, 20:33
Беззбройного захисника, який лежав на землі, військові РФ розстріляли
Військові РФ розстріляли полоненого на Бахмутському напрямку: прокуратура розпочала розслідування
18 жовтня, 21:19
Олександр Литвиненко розповів, що Україна очікує масованих російських ударів
Коли очікувати масованих російських ударів по українській енергетиці: деталі від РНБО
15 жовтня, 14:27
«Мета спеціальної інформаційної операції – розширити вікно дискусії про припинення війни на фактичній лінії бойового зіткнення»
Спеціальна інформаційна операція проти України
5 жовтня, 22:43
Збільшення витрат на утримання президента Росії непорівнянне зі зростанням самого державного бюджету
Витрати на утримання Путіна у 2025-му відчутно зростуть
2 жовтня, 16:46
Основні новини за ніч
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
1 жовтня, 07:00
Росіяни активно залучають українців у свою армію
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
30 вересня, 01:22
БпЛа атакукують Ростов
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
27 вересня, 04:52
Нові банери у Тбілісі
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26 вересня, 12:58

Політика

Росія посилила репресії проти чиновників-корупціонерів – британська розвідка
Росія посилила репресії проти чиновників-корупціонерів – британська розвідка
Пєсков прокоментував інформацію про участь солдатів КНДР у війні проти України
Пєсков прокоментував інформацію про участь солдатів КНДР у війні проти України
Європа може відправити миротворців в Україну, але є нюанс
Європа може відправити миротворців в Україну, але є нюанс
Євросоюз повернеться до обговорення нових санкцій проти РФ у січні: у чому причина
Євросоюз повернеться до обговорення нових санкцій проти РФ у січні: у чому причина
Запасний план Трампа на випадок поразки: подробиці від Politico
Запасний план Трампа на випадок поразки: подробиці від Politico
МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК
МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
40K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
27K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
8905
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну

Новини

Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Сьогодні, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua