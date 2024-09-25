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Зеленський та прем'єр Британії обговорять удари далекобійною зброєю вглиб РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський та прем'єр Британії обговорять удари далекобійною зброєю вглиб РФ
Прем'єр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Раніше уряд Великої Британії заявляв, що не змінив своєї позиції з питання застосування українськими військовими ракети Storm Shadow вглиб РФ

Прем'єр-міністр Британії Кейром Стармер планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським ситуацію на фронті. Зокрема порушать питання і про удари ракетами Storm Shadow по Росії. Про це повідомляє The Guardian.

Зауважимо, що приїзд Кейра Стармера на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку став вже третім його візитом до США за останні три місяці.

Відповідаючи на запитання про те, коли буде прийнято рішення про використання ракет Storm Shadow, які постачає Британія, на території Росії, Стармер сказав, що спочатку буде обговорено низку питань.

«Ми будемо обговорювати цілу низку питань, і ми уважно вислухаємо, що скаже президент Зеленський, і саме це станеться в найближчі кілька днів», – наголосив він.

Стармер також зауважив, що дискусії не стосуватимуться «єдиного питання, такого як ракети великої дальності», а «стратегічного, всеосяжного шляху для України, щоб знайти шлях через це і досягти успіху в боротьбі з російською агресією».

Нагадаємо, уряд Великої Британії не змінив своєї позиції з питання застосування українськими військовими ракети Storm Shadow для ударів по Росії.

Як повідомлялося, війна в Україні триватиме у 2026 році й далі, заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі. Наразі західні політики продовжують розглядати різні способи посилити підтримку української армії, зокрема і можливість зняття обмежень на завдання ударів углиб території Росії.

Девід Леммі заявив, що тривають «делікатні переговори» з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow в Росії. Леммі закликає до «сміливості» в поточних переговорах із США щодо цього питання.

Раніше президент України Володимир Зеленський знову закликав Байдена дозволити Україні завдавати дальні удари всередині Росії. Його прохання прозвучало перед важливою зустріччю між ними в четвер на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. 

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Теги: зброя Велика Британія Володимир Зеленський президент ракета прем’єр-міністр

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