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Байден доручив «зрушити небо і землю», щоб допомогти Україні – Білий дім

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Байден доручив «зрушити небо і землю», щоб допомогти Україні – Білий дім
США «зроблять усе можливе», щоб найближчими тижнями надіслати Україні якомога більше допомоги
фото з відкритих джерел

Протягом наступних тижнів і місяців США розпочнуть низку ініціатив, «щоб посилити позицію України»

Президент США Джо Байден прагне посилити Україну наприкінці свого терміну на посаді. Він нібито доручив усім підлеглим «зрушити небо і землю», щоб Україна отримала від Штатів усю потрібну допомогу. Про це представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер сказав в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки».

За його словами, вказівки Байдена стосувалися військової, а також енергетичної допомоги та тих коштів, що передбачав схвалений у квітні законопроєкт на 61 млрд доларів.

Карпентер підтвердив, що американський президент хоче бачити перемогу України у війні з Росією частиною своєї політичної спадщини, а тому, мовляв, він розуміє, що українцям потрібно дати силу, щоб вони могли здобути цю перемогу.

Щодо плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський невдовзі планує показати Байдену, то в Білому домі перебувають в постійній комунікації з українськими партнерами, запевняє представник Ради національної безпеки США.

Він анонсував, що протягом наступних тижнів і місяців США розпочнуть низку ініціатив, «щоб посилити позицію України».

Крім того, Карпентер наголосив, що США «зроблять усе можливе», щоб найближчими тижнями надіслати Україні якомога більше допомоги з тих 6 млрд доларів із президентського розпорядження про скорочення коштів (PDA), які можуть «згоріти» вже у вересні.

Нагадаємо, наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки.

Також Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати.

Як повідомлялося, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, Сполучені Штати Америки ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни та вважають його цілком робочим варіантом.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент законопроєкт

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