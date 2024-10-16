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Макрон попросив Нетаньяху не ігнорувати рішення ООН, адже ця організація «створила Ізраїль»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Макрон попросив Нетаньяху не ігнорувати рішення ООН, адже ця організація «створила Ізраїль»
Макрон різко висловився на адресу Ізраїлю та Нетаньяху
фото з відкритих джерел

Французький президент нагадав, що Ізраїльську державу створили за посередництва та рішень ООН

Президент Франції Еммануель Макрон закликав ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху звернути увагу на рішення ООН, зазначивши, що створення Ізраїлю стало можливим саме завдяки резолюції цієї організації. Макрон підкреслив важливість дотримання міжнародних зобов'язань для підтримки стабільності в регіоні. Про це інформує видання Politico.

«Пан Нетаньяху не повинен забувати, що його країна була створена рішенням ООН», – сказав Макрон, маючи на увазі голосування Генеральної Асамблеї ООН у листопаді 1947 року, яке припинило дію британського мандата в Палестині та розділило цю землю на єврейську та арабську держави.

Останніми днями Макрон і Нетаньяху обмінювалися гострими заявами та висловлюваннями на тлі побоювань ескалації конфлікту між Ізраїлем та воєнізованим угрупуванням «Хезболла», який ризикує охопити Ліван та його громадянське населення.

Нагадаємо, у понеділок війська Ізраїлю посилили тиск на табір біженців Джабалія на півночі Гази. Крім того, вони наказали людям евакуюватися, оскільки наступають на бойовиків ХАМАСу. 

До слова, Ізраїль заявив, що прислухається до Сполучених Штатів Америки, але вирішуватиме свої дії відповідно до власних національних інтересів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву офісу прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Раніше стало відомо, що Ізраїль вторгся на південь Лівану в рамках, як він заявив, «обмеженої, локальної та цілеспрямованої» наземної операції проти «Хезболли».

 

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Теги: Ізраїль Еммануель Макрон президент населення Ліван Беньямін Нетаньягу

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