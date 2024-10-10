Зеленський зустрівся з прем'єрами балканських країн: про що говорили

Президент України провів зустріч із з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції.

Український президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністрами таких країн, як: Греція, Північна Македонія та Албанія. Про це йдеться у дописі глави держави в Telegram.

«Провів зустрічі з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції – Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Під час перемовин розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби наших воїнів», – йдеться у дописі Зеленського.

Під час зустрічі бул обговорено ряд важливих питань, які пов'язані зі співпрацею та двосторонніми відносинами.

Володимир Зеленський подякував лідерам за солідарність з українським народом і важливу підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Відносини України із балканськими країнами

Відносини між Україною та Албанією в 2024 році продовжують зміцнюватися, особливо на фоні російської агресії проти України. Обидві країни активно співпрацюють у міжнародних організаціях, зокрема в ООН, де Албанія підтримує Україну, засуджуючи дії Росії.

Албанія проявила солідарність, засудивши агресію РФ ще на початку війни, і продовжує підтримувати українську позицію на міжнародній арені. Наприклад, на саміті Західних Балкан у Тирані, який відбувся нещодавно, лідери країн підтвердили свою підтримку України та обговорили можливості для подальшої допомоги, включаючи військову.

Дипломатичні відносини між Україною та Грецією тривають вже багато років, і обидві країни підтримують один одного на міжнародних форумах. Греція також підтримує європейські прагнення України, включаючи інтеграцію до ЄС та НАТО. У контексті гуманітарної допомоги Греція активно допомагає Україні у відновленні інфраструктури, постраждалої внаслідок війни. Це включає не лише фінансову, але й технічну підтримку, яка стає особливо важливою в нинішній складній ситуації​.

У 2024 році Північна Македонія, як член НАТО, продовжує підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет, постачаючи військову техніку, зокрема танки радянського виробництва, що свідчить про тісну військову співпрацю між країнами​. Також важливо зазначити, що Північна Македонія та Україна ведуть активний діалог щодо євроінтеграційних процесів обох держав, а також про зміцнення зв'язків у сферах культури та освіти.

Нагадаємо, раніше під час зустрічі президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслили, що обидві країни високо цінують життя, а їхня співпраця сприяє захисту людей і наближає мир.

До слова, Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» заявив, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією.