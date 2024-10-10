Зеленський зустрівся з прем'єрами балканських країн: про що говорили
Президент України провів зустріч із з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції.
Український президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністрами таких країн, як: Греція, Північна Македонія та Албанія. Про це йдеться у дописі глави держави в Telegram.
«Провів зустрічі з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції – Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Під час перемовин розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби наших воїнів», – йдеться у дописі Зеленського.
Під час зустрічі бул обговорено ряд важливих питань, які пов'язані зі співпрацею та двосторонніми відносинами.
Володимир Зеленський подякував лідерам за солідарність з українським народом і важливу підтримку України в боротьбі з російською агресією.
Відносини України із балканськими країнами
Відносини між Україною та Албанією в 2024 році продовжують зміцнюватися, особливо на фоні російської агресії проти України. Обидві країни активно співпрацюють у міжнародних організаціях, зокрема в ООН, де Албанія підтримує Україну, засуджуючи дії Росії.
Албанія проявила солідарність, засудивши агресію РФ ще на початку війни, і продовжує підтримувати українську позицію на міжнародній арені. Наприклад, на саміті Західних Балкан у Тирані, який відбувся нещодавно, лідери країн підтвердили свою підтримку України та обговорили можливості для подальшої допомоги, включаючи військову.
Дипломатичні відносини між Україною та Грецією тривають вже багато років, і обидві країни підтримують один одного на міжнародних форумах. Греція також підтримує європейські прагнення України, включаючи інтеграцію до ЄС та НАТО. У контексті гуманітарної допомоги Греція активно допомагає Україні у відновленні інфраструктури, постраждалої внаслідок війни. Це включає не лише фінансову, але й технічну підтримку, яка стає особливо важливою в нинішній складній ситуації.
У 2024 році Північна Македонія, як член НАТО, продовжує підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет, постачаючи військову техніку, зокрема танки радянського виробництва, що свідчить про тісну військову співпрацю між країнами. Також важливо зазначити, що Північна Македонія та Україна ведуть активний діалог щодо євроінтеграційних процесів обох держав, а також про зміцнення зв'язків у сферах культури та освіти.
Нагадаємо, раніше під час зустрічі президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслили, що обидві країни високо цінують життя, а їхня співпраця сприяє захисту людей і наближає мир.
До слова, Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» заявив, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією.
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