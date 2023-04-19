Дронам-камікадзе кінець? США ввели нові санкції проти компаній з Ірану та Китаю

США продовжують застосувати санкції до всіх компаній, причетних до виробництва та надання Росії іранських дронів

Мінфін США в середу оголосив про санкції щодо однієї фізичної особи та шести компаній, що базуються в Ірані, Китаї, Малайзії, у зв'язку з поставками Тегерану в обхід чинних обмежень електронних компонентів для військових програм, включаючи виробництво дронів. Про це йдеться на сайті відомства.

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«Мережа постачальників, яка потрапила під санкції сьогодні, надавала товари та технології іранському уряду, військовій промисловості та програмі БПЛА Ірану», – наводяться у заяві відомства слова заступника міністра фінансів США Брайана Нельсона.

Зокрема, до списків санкцій внесли громадянина Ірану Мехді Хошгадама керуючого директора іранської компанії Pasna, яка, за версією Вашингтона, використовує підставні компанії для ведення комерційних справ з іноземними постачальниками. Влада США як така назвала базовані в Ірані Amv AJ Nilgoun Bushehr CO. та в Малайзії PASNA International SDN. BHD. і також запровадили проти них санкції.

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Крім того, під обмеження потрапили чотири компанії з Китаю, які постачали деталі Pasna: це Arttronix International (HK) Limited (Arttronix), Jotrin Electronics Limited (Jotrin), Vohom Technology (HK) CO., Limited (Vohom) та Yinke (HK) Electronics Company Limited (Yinke).

Новим фігурантам списків санкцій заборонено керувати будь-яким майном або фінансовими активами в США; американським компаніям, у свою чергу, не можна вести справи з структурами та особами, що потрапили під обмеженнями.

Раніше США вже вводили санкції щодо структур з Ірану, Китаю та Туреччини у зв'язку з постачанням Ірану деталей для безпілотників.

Наприкінці січня Євросоюз вніс у списки санкцій іранську Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, що виробляє БПЛА.