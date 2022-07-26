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    Думки вголос

    Розпад Росії: активізувались національні рухи всередині РФ

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

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    Багато народів досі прагнуть до незалежності від Москви - Розпад Росії: активізувались національні рухи всередині РФ
    Багато народів досі прагнуть до незалежності від Москви
    фото з соцмереж

    Необхідність демонтажу РФ, як не дивно, досі не всім у світі очевидна

    Розвалити Росію на нацдержави вийде дешевше, ніж знов підгодовувати «ніжками Буша», щоб врешті отримати чергову війну: вісім мільйонів в тилу Москви чекають.

    ***

    Минулими вихідними в 11 містах світу відбулися акції протесту представників поневолених Москвою народів, організовані Лігою вільних націй. Лідери народів і активісти з вимушених мігрантів закликали повернути суверенітет ерзі, калмикам, татарам, бурятам, казакам... Нідерланди, Чехія, Швеція, Чорногорія, Туреччина, США, Естонія, Литва, Велика Британія мали змогу дізнатись, що Росія – далеко не унітарна і це далеко не тільки абстрактні «росіяни».

    Це важливо. І так: воююча Україна має до організації і координування прямий стосунок (шана і слава нашим спецслужбам!).

    ***

    Хтось може подумати, що це несерйозно: таке собі, декоративне ностальгування старшої інтелігенції після полудневої кави. Це якщо не знати про реальні масштаби національних рухів поневолених в Росії і ступінь підтримки лідерів.

    Судіть самі:

    За лідером «Башкорту» Русланом Аббасовим – 30 000 башкирів, що підтримують організацію. Загалом башкирів 1,2-1,5 мільйони.

    За заступником голови Конгресу Ойрат-Калмиків Довдановим готові піти чи не половина з 0,5-мільйонного народу.

    За Раджаною Дуґар-ДеПонте також підніметься добряча частка 0,5-мільйонного народу бурятів, котрі прямо зараз виступають з протестами проти їх залучення до окупації України і фактично влаштували Москві організований національний саботаж мобілізації.

    Сирєсь Боляєнь – визнаний усіма 400 000 ерзями Росії старійшина народу, абсолютний моральний авторитет, за яким підуть без вагань.

    Віцепрем’єр Татарського уряду в екзилі Рафіс Кашапов – той, хто до епохи Путіна координував чи не всі економічні, політичні, суспільні, освітні процеси в Татарстані і досі лишається одним з символів 5,5-мільйонного народу, абсолютний авторитет для татар.

    Тобто, тільки за цими п’ятьма лідерами – близько 8-х мільйонів людей в тилу нашого ворога. Фактично, вплив на населення по всьому периметру РФ. Але, звісно, потрібна допомога, потрібна координація, потрібні ресурси, потрібна міжнародна підтримка і легітимізація (і робота наших спецслужб, і не тільки наших).

    Однак розвал Росії – достатньо вагома мета, щоб зараз активно сприяти діяльності цих національних рухів.

    Але знов зауважу: необхідність демонтажу РФ, як не дивно, досі не всім у світі очевидна. І етап роботи №1: донести до всіх зацікавлених сторін, що це можливо, це безпечно, це необхідно, це вийде в перспективі дешевше, ніж знов підгодовувати «ніжками Буша» імперію в очікуванні чергового її збройного нападу на когось.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія війна активісти суверенітет населення #stoprussia
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    Розпад Росії: активізувались національні рухи всередині РФ