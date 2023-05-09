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Аналітики ISW розкрили, як Путін хоче використати парад 9 травня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW розкрили, як Путін хоче використати парад 9 травня
Путін планує 9 травня виступити з промовою
фото з відкритих джерел

Участь у параді в Москві візьмуть лише деякі лідери країн Центральної Азії та Лукашенко

Президент Росії Володимир Путін намагається використати парад 9 травня в Москві, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленнями, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садір Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв та президент Таджикистану Емомалі Рахмон візьмуть участь у параді 9 травня. Також до російської столиці прибули самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Вірменії Нікол Пашинян

Про візит Джапарова до Москви стало відомо 23 квітня, а про приїзд Токаєва, Мірзієєва, Рахмона та Лукашенка російські ЗМІ повідомили лише 8 травня, лише за день до параду.

Агентство ТАСС повідомило, що Путін також запросив президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, але той не підтвердив своєї участі. У ніч на вівторок джерело агентства повідомило, що Бердимухамедов таки приїде до Москви.

2022 року жоден іноземний лідер не відвідав святкування Дня перемоги в Москві, а Казахстан, Киргизстан та Узбекистан не проводили паради у 2022 році, посилаючись на коронавірусні обмеження.

Пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни, незважаючи на спроби Кремля у цьому напрямку, зазначає ISW.

Ключові висновки ISW:

  • У ніч із 7 на 8 травня російські війська завдали великомасштабного ракетно-авіаційного удару по території України.
  • Високопоставлені українські офіційні особи зазначили, що ЗСУ можуть готуватися до проведення контрнаступних операцій у травні чи червні.
  • Окуповане Росією Придністров'я закликало Кремль збільшити кількість своїх миротворців у регіоні, які, ймовірно, підтримають зусилля Кремля щодо дестабілізації Молдови.
  • Російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна.
  • Станом на 8 травня російські війська трохи просунулися в межах Бахмуту Донецької області.
  • Російські війська продовжили оборонні операції на півдні України.
  • Російська окупаційна влада продовжувала насильницьку евакуацію мирних жителів із тилових районів Херсонської та Запорізької областей.

Раніше парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Крім того, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.

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Теги: парад росія путін

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