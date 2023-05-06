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Скасування парадів: британська розвідка пояснила, чого боїться Путін

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скасування парадів: британська розвідка пояснила, чого боїться Путін
Парад 9 травня в Москві відбудеться з участі Путіна
фото з відкритих джерел

РФ починає все більше відчувати загрозу через атаки безпілотників

Шість російських регіонів, окупований Крим і 21 місто РФ скасували паради до 9 травня з міркувань безпеки. Ймовірно, російське керівництво відчуває загрозу через атаки безпілотників. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Святкування у Москві, швидше за все, відбудуться, але в меншому масштабі. Зокрема, прийом у президента Росії Володимира Путіна після параду (востаннє проходив у 2019 році) не відбудеться.

Крім того, скасовано традиційний марш «Безсмертного полку», де учасники заходу несуть фотографії загиблих ветеранів Другої світової війни, приурочений до Дня Перемоги. Також не відбудуться Армійські міжнародні ігри, які приймала Росія.

«Час удару безпілотника по Кремлю за кілька днів до Дня Перемоги свідчить про зростаючу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених Дню Перемоги», – зазначає британська розвідка.

На думку розвідки, можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинули на рішення російського керівництва скасувати паради.

Скасування парадів: британська розвідка пояснила, чого боїться Путін фото 1

4 травня у Кремлі заявили, що військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень, на ньому виступить диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, російська влада 3 травня заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Теги: День Перемоги росія війна парад британська розвідка

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