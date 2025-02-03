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Трамп шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трамп шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США
фото: AP

Президент США хоче обміняти українські рідкісноземельні метали на допомогу від США

Президент США Дональд Трамп заявив, що шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США. Про це повідомляє агентство AFP.

«Трамп каже, що хоче обміняти українські рідкісноземельні метали на допомогу США», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, у рамках презентованого минулого року «Плану перемоги» Україна запропонувала ЄС та США укласти угоди щодо інвестування у видобуток урану, титану та літію.

«В Україні є критичні ресурси на трильйони доларів, і Росія хоче їх забрати. Це титан, уран, літій, графіт, марганець і багато іншого, що не має потрапити ні до рук Росії, ні до рук її союзників. Ворогам вільного світу не можна давати жодних переваг у глобальній конкуренції. Україна пропонує ключовим партнерам – ЄС, Сполученим Штатам і нашим спільним глобальним партнерам – укласти спеціальну угоду про захист критичних ресурсів України, спільні інвестиції та спрямування відповідного економічного потенціалу для нашого спільного зростання», – зауважував президент Володимир Зеленський.

Очільник України наголошував, що «в цій угоді мають бути передбачені достатньо сильні санкції, щоб Росія не змогла нас переграти».

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Україну «найбагатшою країною в Європі» і переконаний, що новообраний президент США Дональд Трамп буде зацікавлений у підтримці її перемоги у війні з Росією:

«Найбагатша країна в Європі на рідкоземельні елементи – це Україна. Вартість рідкоземельних елементів становить від двох до семи трильйонів доларів. Україна є житницею світу, що розвивається. 50% усієї їжі, що йде в Африку, надходить з України. Це дуже важливо, що українці, готові укласти угоду з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатися, щоб Росія не захопила це місце».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, Росією та іншими сторонами. Про це 3 лютого повідомило CNN.

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Теги: корисні копалини військова допомога Дональд Трамп Україна США

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