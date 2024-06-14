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Путін так хоче переговорів, що знову визнає Зеленського «легітимним»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін так хоче переговорів, що знову визнає Зеленського «легітимним»
За словами речника Путіна, «не настільки важливо хто веде переговори»
фото з відкритих джерел

Кілька місяців кремлівська пропаганда переконувала, що в українського президента закінчився строк повноважень

Кремль вважає, що «відсутність легітимності» президента України Володимира Зеленського не є перешкодою для ведення переговорів. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

«Це не перешкода – відсутність легітимності Зеленського. Дійсно, сьогодні президент (Путін – «Главком») чітко абсолютно позначив тезу про нелегітимність президента Зеленського, але це не означає, що там немає легітимних представників. Президент чітко дав аналіз відповідних положень конституції України, де позначив, що все-таки є в нинішній ситуації легітимні сили», – стверджує речник Путіна.

За словами Пєскова, «не настільки важливо хто веде переговори».

«Переговори ведуть експерти, ведуть фахівці, і переговори дуже багатогранні, дуже складні. Головне, щоб результати цих переговорів фіксувалися легітимними представниками. Такі представники в Україні є», – сказав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін неодноразово висловлював сумніви щодо легітимності української влади. Раніше він заявляв, що «відповідь на це питання потрібно шукати в конституції України».

Також Путін стверджував, що зараз нібито єдиною легітимною владою України є Верховна Рада та її спікер, оскільки термін повноважень президента нібито закінчився.

Як повідомлялося, Кремль готував операцію згідно з якою намагався представити в Україні та Європі ексдепутата Віктора Медведчука як заміну президенту Володимиру Зеленському.

Зазначимо, що нова заява Путіна про «мирні умови закінчення війни» пролунала напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін своїм так званим ультиматумом для початку «мирних переговорів» має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

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Теги: путін війна Володимир Зеленський переговори президент

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