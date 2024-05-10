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Легітимність Зеленського після 21 травня: міністр Малюська розставив крапки над «і»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Легітимність Зеленського після 21 травня: міністр Малюська розставив крапки над «і»
20 травня минає п’ятирічний термін з дня інавгурації Зеленського
фото: glavcom.ua

Денис Малюськав «Повноваження президента тривають до обрання наступного»

Президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень. Він залишатиметься чинним до обрання наступного глави держави. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю BBC News Україна.

«Ні, він не втратить свою легітимність… Повноваження президента тривають до обрання наступного. Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде. Тому варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України й тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції», – зазначив Малюська.

На думку міністра, наразі не на часі звертатись до Конституційного Суду за роз’ясненням щодо тих чи інших неточностей Конституції.

«Таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного Суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента було б величезною помилкою. Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного Суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі», – наголосив Малюська.

Також міністр юстиції запевнив, що всі укази та документи президента є абсолютно чинними. «Жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція. Це стосується і парламенту так само. Дискусії конституціоналістів були, але, знову ж таки, врешті-решт, ця норма про строк повноважень – вона напряму ніколи не застосовувалась. Це лише як певний орієнтир, який слід тлумачити і застосовувати в прив'язці до норм, які визначають дату виборів», – зазначив він.

Малюська додав, що в Конституції є безліч норм, які потрібно було б змінювати і вдосконалювати, тому що «дірок там дуже багато», і ніколи текст Конституції не опрацьовувався з метою, щоб прибрати юридичні недосконалості. 

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом.

Нагадаємо, в Україні наближається завершення терміну конституційних повноважень президента Володимира Зеленського – 20 травня минає п’ятирічний термін з дня його інавгурації. У парламентській опозиції до «колізії 20 травня», коли термін перебування президента на посаді вичерпується, а новий президент досі не обраний, переважно однозначне ставлення.

До слова, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко у відповіді на запит «Главкома» пояснив, що станеться з повноваженнями чинного президента Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року – тобто тоді, коли закінчиться відведений законом п’ятирічний термін повноважень глави держави.

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Теги: Володимир Зеленський президент Денис Малюська

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