Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На інавгураційному балу Дональда Трампа 20 січня 2017 року Меланія з'явилася у ванільній шовковій креповій сукні з відкритими плечима
колаж: glavcom.ua

Ніжно-блатитний костюм та молочна сукня і досі залишаються одними із найвпізнаваніших образів Меланії Трамп

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп удруге стане президентом, а його дружинаМеланія Трамп – відповідно знову стане першою леді Америки. Поки весь світ в очікуванні вступу на посаду Трампа, у модному середовищі всіх цікавить, який образ для інавгурації його дружина.

Поки до важливої світової події залишилося декілька годин, пропонуємо згадати, який образ Меланія Трамп обрала для неї у 2017 році.

Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи фото 1
фото: Reuters/Joshua Roberts

Для першої інавгурації Трампа Меланія обрала вбрання від американського дизайнера Ральфа Лорена. Це був ніжно-блакитний костюм із сукнею та жакетом із високою горловиною та рукавами три чверті. Вона носила його з високими рукавичками в тон і туфлями на підборах.

Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи фото 2
фото: Reuters/ Rob Carr/Pool

Попри критику громадськості і те, що багато брендів відмовилися співпрацювати з Меланією (зокрема це були Марк Джейкобс і Том Форд), критики все ж таки зійшлися на тому, що її образ був елегантним та бездоганним.

Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи фото 3
фото: Reuters/Lucy Nicholson

На інавгураційному балу Дональда Трампа 20 січня 2017 року Меланія з'явилася у ванільній шовковій креповій сукні з відкритими плечима, спідницею з розрізом, оборками від вирізу до подолу і бордовою стрічкою навколо талії.

Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи фото 4
фото: Reuters/Lucy Nicholson

Її представники заявили тоді, що вбрання – колаборація дизайнера Ерве П'єра – колишнього креативного директора Carolina Herrera – і самої Меланії.

Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи фото 5
фото: Reuters/Lucy Nicholson

Сукню дружина Трампа потім передала до музею американської історії.

Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали ряд важливих подій. У такі насичені дні дружина політика обрала схожі та стильні й вишукані образи.

Так, на вихідних Трамп та Меланія приїхали до Вашингтона. В аеропортДалласа майбутня перша леді прибула у темно-сірому пальті від Dior, яке доповнила білим костюмом від Dolce & Gabbana.

Раніше повідомлялося, що модні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. «Главком» розповів, у чому причина такого бойкоту.

Так, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп політика парад Меланія Трамп президент дружина інавгурація перша леді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому російсько-українська війна не завершиться у найближчому часі
П'ять питань про 2025 рік
31 грудня, 2024, 20:05
Сергій Плохій: Цінності Путіна і Трампа – ті самі
Сергій Плохій: Цінності Путіна і Трампа – ті самі інтерв’ю
18 сiчня, 21:15
Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
22 грудня, 2024, 01:48
Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено
Трамп послабив риторику щодо своїх передвиборчих обіцянок – The Hill
30 грудня, 2024, 07:44
Загалом за час війни з російського полону повернулись 3956 людей
Президент повідомив, скільки українців вдалося врятувати з російського полону за рік
1 сiчня, 05:17
Командувач армії Лівану генерал Джозеф Аун став президентом республіки за підсумками другого туру голосування
Джозеф Аун став новим президентом Лівану
9 сiчня, 16:36
Кір Стармер проведе зустріч із Володимиром Зеленським
Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до України
16 сiчня, 08:10
ХАМАС відпустив перших трьох заручниць
У Секторі Газа звільнили перших заручників в межах угоди про перемир’я між Ізраїлем та Хамасом
Вчора, 20:36
Прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців
Команда Трампа дала новий прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні
Вчора, 21:55

Життя

Пішла з життя учасниця гурту «Лісапетний батальйон»
Пішла з життя учасниця гурту «Лісапетний батальйон»
Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи
Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи
Італія наблизилась до розкриття однієї з великих таємниць да Вінчі
Італія наблизилась до розкриття однієї з великих таємниць да Вінчі
У США продано будинок з фільму «Сам удома»: названо вартість
У США продано будинок з фільму «Сам удома»: названо вартість
Оля Полякова святкує день народження. Цікаві факти із життя «Королеви ночі»
Оля Полякова святкує день народження. Цікаві факти із життя «Королеви ночі»
«Гра в кальмара 2»: серіал cтав найпопулярнішим на Netflix
«Гра в кальмара 2»: серіал cтав найпопулярнішим на Netflix

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
21K
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
8341
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
7403
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5539
Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі

Новини

Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 02:35
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
18 сiчня, 23:42

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua