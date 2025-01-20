Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи

На інавгураційному балу Дональда Трампа 20 січня 2017 року Меланія з'явилася у ванільній шовковій креповій сукні з відкритими плечима

Ніжно-блатитний костюм та молочна сукня і досі залишаються одними із найвпізнаваніших образів Меланії Трамп

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп удруге стане президентом, а його дружина – Меланія Трамп – відповідно знову стане першою леді Америки. Поки весь світ в очікуванні вступу на посаду Трампа, у модному середовищі всіх цікавить, який образ для інавгурації його дружина.

Поки до важливої світової події залишилося декілька годин, пропонуємо згадати, який образ Меланія Трамп обрала для неї у 2017 році.

фото: Reuters/Joshua Roberts

Для першої інавгурації Трампа Меланія обрала вбрання від американського дизайнера Ральфа Лорена. Це був ніжно-блакитний костюм із сукнею та жакетом із високою горловиною та рукавами три чверті. Вона носила його з високими рукавичками в тон і туфлями на підборах.

фото: Reuters/ Rob Carr/Pool

Попри критику громадськості і те, що багато брендів відмовилися співпрацювати з Меланією (зокрема це були Марк Джейкобс і Том Форд), критики все ж таки зійшлися на тому, що її образ був елегантним та бездоганним.

фото: Reuters/Lucy Nicholson

На інавгураційному балу Дональда Трампа 20 січня 2017 року Меланія з'явилася у ванільній шовковій креповій сукні з відкритими плечима, спідницею з розрізом, оборками від вирізу до подолу і бордовою стрічкою навколо талії.

фото: Reuters/Lucy Nicholson

Її представники заявили тоді, що вбрання – колаборація дизайнера Ерве П'єра – колишнього креативного директора Carolina Herrera – і самої Меланії.

фото: Reuters/Lucy Nicholson

Сукню дружина Трампа потім передала до музею американської історії.

Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали ряд важливих подій. У такі насичені дні дружина політика обрала схожі та стильні й вишукані образи.

Так, на вихідних Трамп та Меланія приїхали до Вашингтона. В аеропортДалласа майбутня перша леді прибула у темно-сірому пальті від Dior, яке доповнила білим костюмом від Dolce & Gabbana.

Раніше повідомлялося, що модні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. «Главком» розповів, у чому причина такого бойкоту.

Так, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів.