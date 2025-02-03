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Путін при владі довше, ніж Сталін, але читає світові лекції про легітимність – Сибіга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін при владі довше, ніж Сталін, але читає світові лекції про легітимність – Сибіга
За словами глави МЗС, Путін узурпував владу, розтоптав російську конституцію, а також знищив опонентів
фото з відкритих джерел

За чверть століття перебування Путіна при владі в Україні змінилося три президенти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що слова російського диктатора Володимира Путіна про нелегітимність президента Володимира Зеленського є абсурдними. Про це йдеться у заяві голови зовнішньополітичного відомства.

Як зазначив міністр, за чверть століття перебування Путіна у Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти.

«Натомість Путін узурпував владу, розтоптав російську конституцію, убив чи ув’язнив усіх опонентів, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе», – каже він.

Глава МЗС України порівняв Путіна з Йосипом Сталіном, наголосивши, що російський диктатор перебуває при владі довше, ніж радянський. «Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність», – заявив міністр.

Сибіга додав, що заяви Путіна є брехнею, що створені для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною. Бо вважає, що це означає його програш.

До слова, Росія розглядає Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: МЗС Андрій Сибіга путін Йосип Сталін Володимир Зеленський

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