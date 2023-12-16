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Патріарха Кирила оголошено в розшук: у Росії відреагували

Надія Карбунар
glavcom.ua
Патріарха Кирила оголошено в розшук: у Росії відреагували
Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні
фото з відкритих джерел

Російський слідчий комітет дав відповідь СБУ

 

У Росії відреагували на те, що в Україні оголошено у розшук 77-річного громадянина Російської Федерації патріарха Кирила – Володимира Гундяєва. Про це повідомив російський слідчий комітет.

Зазначається, що голова слідкому Олександр Бастрикін доручив «вжити заходів до розшуку» чиновників Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України, які ухвалили рішення про кримінальне переслідування очільника Російської православної церкви Кирила Гундяєва.

Бастрикін віддав таке розпорядження в межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила у розшук патріарха РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил).

4 листопада СБУ повідомила про підозру патріарху Кирилу. Московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Як повідомлялося, Російська православна церква (РПЦ) випустила «Патріарший календар», у якому розмістила фото, зокрема, очільника УПЦ МП Онуфрія та інших архієреїв Московської церкви в Україні.

До слова, патріарх Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) заявив, що росіяни повинні дякувати Богові за те, що живуть у «вільній країні».

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Теги: церква православна церква розслідування розшук росіяни календар

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