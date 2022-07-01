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    Політика

    Путін не дозволив своїм слугам зняти ковідні маски

    Володимир Путін (у жовтому) так боїться коронавірусу, що навіть після скасування ковідних обмежень по усій Росії заборонив знімати маски у своїх резиденціях - Путін не дозволив своїм слугам зняти ковідні маски
    Володимир Путін (у жовтому) так боїться коронавірусу, що навіть після скасування ковідних обмежень по усій Росії заборонив знімати маски у своїх резиденціях
    фото з російських ЗМІ

    Росія зняла ковідні обмеження на усій території країни, крім резиденцій президента

    На території Російської Федерації скасовані усі санітарні обмеження, запроваджені після початку пандемії коронавірусу. Про це рішення Роспотребнадзору повідомляють російські ЗМІ.

    Так, в Росії відтепер дозволені робота кафе і ресторанів у нічний час, скасоване обов’язкове використання медичних масок та ін.

    Обмеження скасовані на усій території країни-агресора, але у місцях постійного перебування Володимира Путіна – державних резиденціях чи будівлі Адміністрації президента – частина з них продовжить діяти і надалі.

    Зокрема, усі працівники та відвідувачі цих об’єктів будуть і надалі носити маски.

    «Додаткові заходи тут можна зрозуміти і пояснити», – зазначили в Кремлі.

    Нагадаємо, що Володимир Путін після початку пандемії коронавірусу намагається якомога сильніше дистанціюватися навіть від найближчого оточення. Так, навіть з міністрами Лавровим і Шойгу хазяїн Кремля зустрічався за довжелезним столом, відстань між президентом Росії та членами уряду складала кілька метрів.

    Так само відсунувся Путін і від президента Франції Емманюеля Макрона, який прилітав до Росії у лютому.

    На Каспійському саміті у Ашгабаті, куди прилетів Володимир Путін 29 червня, учасники заходу були розміщені за путінським принципом – на максимальній віддаленості один від одного.

    Крім того, президента Росії навіть не зустрічали в аеропорту Ашгабата, хоча усіх інших учасників саміту вшанували за протоколом.

    Додамо, що, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.

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    Теги: росія путін карантин коронавірус
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    Путін не дозволив своїм слугам зняти ковідні маски