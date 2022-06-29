Два саміти: з Путіним і без. Вражаюча різниця на фото

Путін спілкується з політиками на великій дистанції

У мережі порівняли, як проходили саміти за участю російського диктатора Володимира Путіна та саміт країн «Великої сімки» за участю європейських лідерів. Йдеться про розташування учасників зустрічей за столом переговорів.

На Каспійському саміті за участю Путіна усі присутні сидять за величезним квадратним столом на великій відстані одне від одного. Довкола російського диктатора традиційно нікого немає.

Натомість, на саміті G7, учасники жваво обговорюють політичні питання за круглим столом у близькості один до одного. Між учасниками немає ніяких перешкод.

«Порівняйте саміт G7 (за столом дев’ять осіб) і Каспійський саміт за участю Путіна (за столом п’ять осіб)»,– йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Справжня війна».

Російський диктатор неодноразово доводив, що переживає за свою безпеку, тому не підпускає до себе близько ні політиків, ні журналістів.

Нагадаємо, МВС висловило цікаву думку про нашуміле відео зустрічі Путіна з Шойгу, на якому Путін хапався за стіл.

Як повідомлялося, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.

Варто нагадати, що раніше соцмережі висміяли зустріч Путіна із Макроном, під час якої протипандемійні заходи, зокрема, дотримання безпечної дистанції, носили безпрецедентний характер.

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