Росія призупинила видачу болгарам віз

Тепер посольство РФ видає візи лише найближчим родичам росіян

Посольство Росії в Софії припинило видачу туристичних віз для громадян Болгарії. Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Цей крок суттєво обмежить можливість болгарських громадян їздити до Росії, адже тепер посольство РФ видає візи лише найближчим родичам росіян, уточнює національне радіо.

На сайті посольства Росії в Болгарії немає інформації про зупинення видачі туристичних віз. Поїздки до Росії здійснюються за туристичними, гуманітарними, діловими, навчальними чи робочими візами.

Нагадаємо, речниця болгарського уряду Лена Бориславова заявила, що Росія платить громадським діячам, журналістам і політикам за поширення російської пропаганди в країні. Сума послуг становить близько 2 тис. євро на місяць.

Як повідомлялося, 70 російських дипломатів були вигнані з Болгарії. Два російські літаки вилетіли із Софії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їхніми сім'ями.

У відповідь Росія пригрозила розривом дипломатичних відносин. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів на загрозу Росії і заявив, що повністю підтримує і солідарний з Болгарією.

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